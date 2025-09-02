स्विमिंग पूल में फिसलकर गिर गई बिल्ली, नहीं आया कोई बचाने, फिर जो हुआ, मिलेगी बड़ी सीख

अक्सर बड़े - बुजुर्ग कहते हैं, कि हर काम को शांत मन से करना चाहिए, क्योंकि घबराहट में काफी काम बिगड़ सकते हैं और हम वो काम भी सही से नहीं कर पाते हैं, जिसे हम अच्छे से करना जानते हैं. वहीं एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बिल्ली पानी में गिर जाती है और घबराहट के कारण तैरना भूल जाती है.

... घबराहट में बिल्ली भूली तैरना



सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि, एक बिल्ली स्वीमिंग पूल के किनारे बैठी पानी में झांक रही है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है. जैसे ही बिल्ली पानी में गिरती है, वह घबरा के हाथ- पैर मारती है, झटपटाती है और खुद को पानी से निकालने की कोशिश करती है.



बिल्ली बार- बार स्विमिंग पूल के किनारे पर आने की कोशिश करती है, ताकि खुद को बचा सके, लेकिन हर बार नाकाम होती है. कुछ देर तक पानी में हाथ- पैर मारने के बाद बिल्ली को याद आता है कि वह तो तैर भी सकती है. जिसके बाद वह आराम से तैरना शुरू करती है और फिर स्विमिंग पूल से बाहर निकल जाती है.

देखें Video:

Cat falls into the water, panics, then realizes he knows how to swim.. ???? pic.twitter.com/Fi8bfMREoa — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) September 1, 2025

बता दें, इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन पर लिखा है, "बिल्ली पानी में गिर जाती है, घबरा जाती है, फिर उसे एहसास होता है कि वह तैरना जानती है".



तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो



सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी वायरल हो रहा है, जिसमें 320.9K व्यूज मिल चुके हैं और हजारों की संख्या में लोग रिएक्शन दे चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, ' बिल्ली की हालत बिल्कुल वैसी हो गई है, जैसे मेरी परीक्षा के दौरान हो जाती है', दूसरे यूजर ने लिखा, ' घबराहट में अच्छे से अच्छे काम बिगड़ जाते हैं', तीसरे यूजर ने लिखा, 'मेरा भी हाल बिल्ली जैसा रहता है, आता सब कुछ है, लेकिन घबराहट में सब भूल जाता हूं'.

