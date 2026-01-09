हिमाचल प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा, सिरमौर में खाई में गिरी बस, 8 की मौत, 5 घायल

हिमाचल प्रदेश के सरिमौर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. बताया जा रहा है कि यहां एक बस खाई में गिर गई है. इस हादसे में अभी तक 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है. वहीं, जिन लोगों की इस हादसे में मौत हुई है उनकी पहचान की भी कोशिश की जा रही है.

चश्मीददों के अनुसार ये हादसा बस के सड़क से फिसलकर खाई में गिरने की वजह से हुई है. बताया जा रहा है कि ये बस शिमला से कुपवी जा रही थी. जिस समय ये हादसा हुआ उस दौरान बस में यात्री सवार थे.

हादसे की खबर तुरंत प्रशासन को दी गई. हालांकि, मौके पर रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने बस में सवार लोगों को रेस्क्यू करने का काम शुरू कर दिया था. प्रशासन फिलहाल बस में सवार अन्य लोगों को बाहर निकालने के लिए काम कर रहा है.

स्थानीय लोग भी मदद के लिए आए आगे

हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें दिख रहा है कि किस तरह से स्थानीय लोग भी आगे बढ़चढ़कर रेस्क्यू में प्रशासन की मदद कर रहे हैं. हादसे वाली जगह बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद हैं. फंसे लोगों का जल्द से जल्द रेस्क्यू हो सके इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है.