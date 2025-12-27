दिल्ली से यूपी तक कड़ाके की ठंड और कोहरे का डबल अटैक, रविवार के लिए रेड अलर्ट जरूर देख लें

नए साल से पहले हाड़ कंपा देने वाली सर्दी के लिए तैयार हो जाएं. ठंड और कोहरे से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है. पहाड़ से लेकर मैदान तक इन दिनों जमकर सर्दी पड़ रही है. वहीं कोहरे की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है. देशभर में सर्दी और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है. दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब वालों को अभी सर्दी और कोहरे से राहत मिलने वाली नहीं है. IMD ने उत्तर भारत समेत कई राज्यों के लिए बहुत घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है.

ये भी पढ़ें- आस्था के आगे सर्दी का सितम भी फेल... जिन्हें ज्यादा ठंड लग रही हो, उन्हें ये वीडियो देखना चाहिए

वहीं कोहरा अभी और सताएगा. 28 दिसंबर, रविवार के लिए मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी जाहिर की है. मौसम विभाग के मुताबिक, 28 दिसंबर की सुबह तक असम और मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. वहीं उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू क्षेत्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ओडिशा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

Fog warning



Dense to Very Dense Fog very likely at isolated places over Assam & Meghalaya, Haryana, Chandigarh & Delhi, Himachal Pradesh, Punjab and Uttar Pradesh and Dense Fog at isolated places over Arunachal Pradesh, Bihar, East Madhya Pradesh, Jammu Region, Nagaland,… pic.twitter.com/LhaxrMzZoG — India Meteorological Department (@Indiametdept) December 27, 2025

IMD के मुताबिक, यूपी, बिहार और उत्तराखंड में 30 दिसंबर तक ठंड जारी रह सकती है. वहीं, झारखंड और झारखंड के कुछ हिस्सों में 27 और 28 दिसंबर को शीतलहर चल सकती है.

28 दिसंबर को कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में 28 दिसंबर को सुबह घने से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने इसके लिए पहले ही चेतावनी दे दी है. इस दौरान वाहन चलाने वालों को खासकर सतर्क रहने की जरूरत है. ऐसे में फॉग लाइट जरूर जलाएं. न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

यूपी में ठंड और कोहरे का डबल अटैक

यूपी में सर्दी से ज्यादा कोहरे से लोग परेशान हैं. राज्य के ज्यादातर हिस्सों में दिन में धूप ही नहीं निकल रही, जिसकी वजह से गलन महसूस की जा रही है. सुबह से ही बादल छाये रहते हैं, जिसकी वजह से शाम तक ठंड महसूस की जाती है. रविवार को भी राज्य के ज्यादातर हिस्सों में घने कोहरे और शीत दिवस का अलर्ट है. कई जिलों के लिए तो रेड अलर्ट भी जारी है.

IMD ने यूपी के 35 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है. वेस्ट यूपी में कुछ जगहों पर कोल्ड डे और पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर वेरी कोल्ड डे का रेड अलर्ट जारी है.

कैसा रहेगा पंजाब और हरियाणा का मौसम?

पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है.. वहीं कई जगहों पर कोहरा भी देखा जा रहा है. IMD के मुताबिक, शहीद भगत सिंह नगर जिले का बल्लोवाल सौंखरी पंजाब का सबसी ठंडा जगह बन गी है. अमृतसर, लुधियाना, बठिंडा, पठानकोट और फरीदकोट में भी जमकर सर्दी पड़ रही है.