अमेरिका में चोरी हुआ फोन पहुंचा चीन, आगे जो हुआ, Reddit पोस्ट ने खोला चौंकाने वाला मामला

Reddit पर एक यूज़र की पोस्ट इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. पोस्ट में बताया गया कि उनका iPhone अमेरिका के लास वेगास (Las Vegas) से चोरी हुआ और कुछ ही दिनों में चीन पहुंच गया. यह कहानी न केवल हैरान करने वाली है बल्कि दूसरे यूज़र्स के लिए एक सीख भी साबित हो रही है.

कई राज्यों से होता हुआ पहुंचा चीन

Reddit यूज़र ने बताया कि फोन उस वक्त चोरी हुआ जब वह लास वेगास में एक इवेंट में मौजूद थे. उन्होंने लिखा, “मैंने फोन बैक पॉकेट में रखा था और महसूस हुआ कि कोई मुझे करीब से देख रहा है, लेकिन रात के 10 बजे थे और मैं म्यूज़िक फेस्टिवल के पास था, इसलिए ध्यान नहीं दिया. कुछ मिनट बाद फोन गायब था.”

बाद में यूज़र ने बताया कि उन्होंने अपने iPad से लोकेशन चेक की, जो पहले लास वेगास दिखा रही थी. अगले दिन उन्होंने देखा कि फोन की लोकेशन एरिज़ोना (Arizona), न्यू मेक्सिको (NM), टेक्सास (TX), ओक्लाहोमा (OK), ओहायो (OH), फ्लोरिडा (FL) होते हुए अब चीन (China) में दिखाई दे रही थी.

गलती कहां हुई?

यूज़र ने बताया कि चोरी के बाद उन्हें एक संदिग्ध टेक्स्ट मैसेज मिला, जिसमें लिखा था कि वे अपने फोन को ‘Find My' ऐप से हटा दें. उन्हें यह अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब फोन भरोसेमंद नहीं रहा और इसलिए उन्होंने उसे अपने iCloud से हटा दिया. बाद में Reddit यूज़र्स ने बताया कि यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी. कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि ऐसा मैसेज फेक होता है, ताकि यूज़र खुद फोन को unlock कर दे और चोर उसे आसानी से इस्तेमाल या बेच सके.

लोगों ने दी चेतावनी

एक यूज़र ने लिखा, “वो मैसेज फेक था! चोर यही चाहते हैं कि आप सोचें कि आपका डेटा उनके पास है और आप खुद फोन को अनलॉक कर दें. इससे फोन पूरी तरह उनके काबू में आ जाता है.” दूसरे ने बताया, “चीन का वो ब्लॉक एक बड़ा टेक हब है. ज़्यादातर चोरी हुए फोन वहीं भेजे जाते हैं, ताकि उन्हें wipe या parts में बेचा जा सके. ऐसे मैसेज सिर्फ इसलिए भेजे जाते हैं ताकि आप फोन को iCloud से हटा दें.”

एक और यूज़र ने कहा, “कभी भी फोन को iCloud से रिमूव मत करना. जब तक वो लॉक है, कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता. अगर आपने हटा दिया, तो वो फोन चोर के लिए फ्री हो गया. Apple की सिक्योरिटी बहुत मज़बूत है - कोई उसे आसानी से नहीं तोड़ सकता.”

कहानी से मिली सीख

इस पोस्ट ने लाखों व्यूज़ और हज़ारों अपवोट्स हासिल किए. यूज़र की कहानी से यह साफ़ हुआ कि चोरी के बाद ‘Find My' ऐप से डिवाइस को न हटाना ही बेहतर होता है, क्योंकि यही फीचर फोन को लॉक और डेटा को सुरक्षित रखता है.

