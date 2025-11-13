विज्ञापन
ऑस्ट्रेलियाई शख्स ने वायरल वीडियो में बताया कि अपनी भारतीय गर्लफ्रेंड के सामने वह कौन-सी 5 बातें नहीं कर सकता. लोगों को उसका देसी अंदाज़ और हिंदी बोलने का तरीका बहुत पसंद आया.

ऑस्ट्रेलियाई शख्स ने बताईं 5 बातें, जो भारतीय गर्लफ्रेंड के सामने वो नहीं कर सकता, Video ने जीता सबका दिल
भारतीय गर्लफ्रेंड के सामने ये 5 काम नहीं कर सकता ऑस्ट्रेलियाई शख्स

एक ऑस्ट्रेलियाई शख्स का मज़ेदार वीडियो, जिसमें उसने अपनी भारतीय गर्लफ्रेंड के सामने न कर पाने वाली 5 बातों के बारे में बताया, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो का टाइटल है -‘5 चीजें जो मैं अपनी भारतीय गर्लफ्रेंड के सामने नहीं कर सकता.' इस हल्के-फुल्के वीडियो में उसने उन कल्चरल बदलावों के बारे में बताया है, जिन्हें उसने अपनी “देसी” पार्टनर को डेट करने के बाद अपनाया है.

“किताब गिराने पर अब माफ़ी मांगता हूं”

वीडियो में वह बताता है कि अब वह अगर गलती से कोई किताब गिरा दे तो तुरंत उससे माफ़ी मांगता है- जैसा भारतीय परिवारों में आम तौर पर किया जाता है, वह यह भी कहता है कि अब वह अपनी गर्लफ्रेंड के माता-पिता को उनके पहले नाम से नहीं बुलाता, बाएं हाथ से खाना नहीं खाता, सामाजिक कार्यक्रमों में देर होना अब सामान्य बात मान चुका है, और ज्यादातर अपने फोन का इस्तेमाल हिंदी सीखने के लिए करता है. वीडियो के कैप्शन में लिखा था,‘किसी भी विदेशी लड़के के लिए 5 ज़रूरी बातें, अगर वो किसी भारतीय लड़की को डेट कर रहा है.'

देखें Video:

हिंदी बोलने के अंदाज़ ने जीता दिल

लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया इस ऑस्ट्रेलियाई शख्स की फ़्लूएंट हिंदी ने. वीडियो पर अब तक 9 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं, और यूज़र्स उसके उच्चारण और डिक्शन की तारीफ कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, “थोड़ा रुककर उसकी हिंदी बोलने के अंदाज़ की तारीफ करनी चाहिए- डिक्शन और प्रोननसिएशन दोनों ऑन पॉइंट हैं. वाह!” दूसरे ने मज़ाक में लिखा, “भाई, क्या तुम डॉक्टर या इंजीनियर हो? इंडियन पेरेंट्स को वो भी इम्प्रेस करेगा.”

“मेरे जर्मन पति भी जूतों का बहुत ध्यान रखते हैं”

कई लोगों ने कमेंट्स में अपने अनुभव भी शेयर किए. एक यूज़र ने लिखा, “मेरे जर्मन पति भी ध्यान रखते हैं कि जूते कहां रखे जा रहे हैं.” वहीं, एक और ने गहराई से लिखा, “जैसे हम पैरों से छुई हर चीज़ से माफ़ी मांगते हैं, वैसे ही दूसरों से भी सम्मानपूर्वक व्यवहार करें. हर वस्तु और प्राणी में ईश्वर का अंश है, विनम्रता वही सच्ची सफाई है.”

कल्चरल गैप और रिस्पेक्ट का प्यारा संगम

हास्य और सम्मान के इस खूबसूरत मेल ने लोगों के दिल जीत लिए हैं. वीडियो में न सिर्फ देसी आदतों की झलक है, बल्कि यह दिखाता है कि संस्कृतियों के बीच समझ और अपनापन कैसे रिश्तों को मज़बूत बना सकता है. सोशल मीडिया यूज़र्स ने मज़ाक में कहा- भाई की फील्डिंग सेट है.

