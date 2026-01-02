विज्ञापन
विशेष लिंक

लड़का बाहर बैठा रखा है... कार से जा रहे दोस्तों को कोहरे में दिखना हुआ बंद, इस जुगाड़ ने हिला दिया इंटरनेट

उत्तर भारत में घने कोहरे के बीच कार के बोनट पर बैठकर रास्ता दिखाने का खतरनाक जुगाड़ वायरल हो रहा है. शून्य विजिबिलिटी में रिकॉर्ड हुए इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है.

Read Time: 3 mins
Share
लड़का बाहर बैठा रखा है... कार से जा रहे दोस्तों को कोहरे में दिखना हुआ बंद, इस जुगाड़ ने हिला दिया इंटरनेट
घने कोहरे में जान से खिलवाड़!

उत्तर भारत के कई हिस्सों में पड़ रहे घने शीतकालीन कोहरे ने जनजीवन के साथ-साथ सड़क सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक ज़ीरो विजिबिलिटी के बीच एक बेहद खतरनाक तरीका अपनाते नजर आ रहे हैं.

बोनट पर बैठाकर दिखाया रास्ता

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि घने कोहरे के कारण सड़क पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है. हेडलाइट्स भी बेअसर साबित हो रही हैं. ऐसे में कार में बैठे युवकों ने एक ‘जुगाड़' निकाला, एक युवक को कार के बोनट पर बैठा दिया गया, जो हाथों के इशारों से ड्राइवर को मोड़ और दिशा बता रहा है. कार के अंदर बैठा एक शख्स हिंदी में बताता है कि यह इलाका ऑफ-रोड है और कोहरे के कारण यह समझ ही नहीं आ रहा कि गाड़ी को किस ओर मोड़ना है, इसलिए मजबूरी में किसी को बाहर बैठाकर रास्ता दिखवाया जा रहा है.

खुद को बताया ‘ADAS लेवल 4'

वीडियो में मौजूद लोग मजाकिया अंदाज़ में बोनट पर बैठे युवक को “ADAS लेवल 4” कहकर पुकारते भी सुनाई देते हैं. यह तुलना आधुनिक एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम से की जा रही है, लेकिन दर्शकों को यह मजाक बेहद खतरनाक लगा.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

इस वीडियो को अब तक एक करोड़ 22 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. यूज़र्स ने इसे गैर-जिम्मेदाराना और जानलेवा करार दिया है. कई लोगों ने लिखा कि अगर जरा सी भी दुर्घटना होती, तो सबसे पहले बोनट पर बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो सकता था. एक यूज़र ने लिखा, 'एक्सीडेंट से पहले ठंड से ही मर जाएगा. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि खुले बोनट पर बैठना सिर्फ दुर्घटना ही नहीं, बल्कि कड़ाके की ठंड के कारण भी जान के लिए खतरा है.

लोगों ने दिए सुरक्षित विकल्प

कई यूज़र्स ने सुझाव दिया कि ऐसे हालात में मोबाइल कैमरे या कार के रियर कैमरे का इस्तेमाल किया जा सकता है. कुछ ने कैमरा के प्रो मोड में सेटिंग बदलकर बेहतर विजिबिलिटी मिलने की बात कही. हालांकि कई यूज़र्स ने इसे मजाक में लेते हुए युवक को 'ह्यूमन रडार' तक कह दिया. किसी ने लिखा, नई स्कॉर्पियो में नया फीचर-ह्यूमन रडार.

सड़क सुरक्षा पर बड़ा सवाल

यह वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि जुगाड़ के नाम पर की गई लापरवाही किस हद तक जानलेवा हो सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हालात में वाहन चलाने से बचना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है.

यह भी पढ़ें: मॉल में घुसा आवारा कुत्ता, लोगों ने चंदा इकट्ठा कर दिलवाया खिलौना... फिर डॉगी का रिएक्शन देखने लायक था

6 महीने दुबई में रहकर पगला गया ब्रिटिश युवक, बोला- मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला

ऑफिस में Bang Bang पर शख्स का जबरदस्त डांस वायरल, Video देख ऋतिक रोशन ने कर दी खास डिमांड

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Fog Viral Video, Car Bonnet Stunt, Zero Visibility Driving
Get App for Better Experience
Install Now