अमेरिकी महिला ने पहली बार चखे भारतीय स्नैक्स, चिप्स खाकर दिया ऐसा रिएक्शन, लोग बार-बार देख रहे VIDEO

भारतीय स्नैक्स का स्वाद दुनिया भर में मशहूर है और अब इसका एक और उदाहरण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अमेरिका की एक महिला ने जब पहली बार भारतीय स्नैक्स चखे, तो उसकी ईमानदार और उत्साही प्रतिक्रियाओं ने इंटरनेट यूज़र्स का दिल जीत लिया. यह वीडियो कंटेंट क्रिएटर हेली पैरट (Hallie Parrott) ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो में वह एक खास बॉक्स में आए भारतीय स्नैक्स को एक-एक करके चखती नजर आती हैं. पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा- भारत के स्नैक्स चखने की कोशिश कर रही हूं!और उस ब्रांड को टैग किया जिसने यह पैकेज उन्हें भेजा था.

Milk Bikis से की शुरुआत

हेली ने सबसे पहले Milk Bikis बिस्किट चखे. बिस्किट की शेप देखकर वह काफी खुश नजर आईं और उसे 'क्यूट' बताते हुए 'छोटे वॉफल' जैसा बताया. पैकेट पर दूध की तस्वीर देखकर उन्होंने बिस्किट को दूध में डुबोकर खाने का फैसला किया, ताकि 'सही अनुभव' मिल सके. पहला बाइट लेते ही उन्होंने इसकी तुलना अमेरिका के मशहूर Nilla Wafers से कर दी और मजाकिया अंदाज़ में कहा, अगर Nilla Wafers बेकार न होते तो ऐसे ही होते. उन्होंने Milk Bikis को 10 में से 7.8 अंक दिए.

Magic Masala Lay's बनी फेवरेट

इसके बाद उन्होंने भारतीय Magic Masala Lay's चिप्स ट्राई कीं, जो उनकी सबसे पसंदीदा स्नैक बन गई. पैकेट खोलते ही वह इसके फ्लेवर से हैरान रह गईं. इतना फ्लेवरफुल और स्पाइसी! कहते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले कभी Lay's में ऐसी तीखापन नहीं चखा. उन्होंने बिना झिझक चिप्स को 10 में से पूरे 10 नंबर दिए और इसे 'ईज़ी विनर' बताया.

देखें Video:

कच्चा मैंगो बाइट का खट्टा-मीठा स्वाद

कच्चा मैंगो बाइट चखते ही हेली ने इसे सही-सही हार्ड कैंडी पहचाना. उन्होंने इसके स्वाद को 'मीठा, खट्टा और बिल्कुल समरी फील देने वाला' बताया. हालांकि वह खुद पर हंसती भी नजर आईं, क्योंकि जानते हुए भी उन्होंने हार्ड कैंडी को काट लिया. नाइज़ टाइम बिस्किट को उन्होंने 'बटरी और नारियल जैसा स्वाद' बताया और ऊपर लगी हल्की चीनी की परत की तारीफ की. इसे उन्होंने 8.9/10 रेटिंग दी.

वहीं 50-50 मीठे-नमकीन बिस्किट खाते हुए उन्होंने इसकी मोटी और फूली हुई बनावट पर ध्यान दिया. हैरानी की बात यह रही कि उन्हें इसमें 'हल्का सा गार्लिक जैसा स्वाद' महसूस हुआ, जिसे लेकर उन्होंने मजाक किया कि शायद इतने स्नैक्स चखने के बाद उनका दिमाग कन्फ्यूज़ हो रहा है.

कारमेलाइज्ड मिल्क कैंडी से किया वीडियो खत्म

अंत में हेली ने कारमेलाइज्ड मिल्क कैंडी ट्राई की, जिसे उन्होंने 'क्रीमी टॉफी जैसा फ्लेवर' बताया. इसे उन्होंने 9/10 रेटिंग दी और दर्शकों से पूछा कि अगली बार उन्हें कौन-से भारतीय स्नैक्स ट्राई करने चाहिए. वीडियो के कमेंट सेक्शन में भारतीय यूज़र्स काफी खुश नजर आए. एक यूज़र ने लिखा, मैं यह वीडियो देखकर सारे फ्लेवर पहले से ही महसूस कर पा रहा हूं.

