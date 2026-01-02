शैम्पेन की बोतलें, फुलझड़ी और 40 मौतें.... स्विट्जरलैंड के बार में कैसे लगी थी आग? चश्मदीदों ने सबकुछ बताया

- स्विट्जरलैंड के एक बार में नए साल की पार्टी के दौरान लगी आग में लगभग 40 लोगों की मौत हुई है
- प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शैम्पेन की बोतलों में जलती फुलझड़ियों के कारण आग तेजी से फैल गई और छत भी गिर गई थी
- मृतकों की पहचान में कई सप्ताह लग सकते हैं, DNA टेस्ट किया जाएगा, बार में मौजूद लोगों की संख्या स्पष्ट नहीं
स्विट्जरलैंड में न्यू ईयर की पार्टी पूरे देश के लिए मातम में बदल गई है. स्विट्जरलैंड के क्रैन्स-मोंटाना के स्विस अल्पाइन रिसॉर्ट के एक बार में नए साल के जश्न के दौरान आग लगी. इसमें लगभग 40 लोगों की मौत हो गई और 115 अन्य घायल हो गए, जिनमें से ज्यादातर गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस के अनुसार इस आग को तबाही मचाने में दो घंटे से भी कम समय लगा. अब वहां की पुलिस मरने वालों की पहचान करने में जुट गई है. राष्ट्रपति गाइ पार्मेलिन ने कहा है कि देश में पांच दिनों का शोक रहेगा और उन्होंने इस आग को स्विट्जरलैंड के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बताया है.
सवाल उठ रहा है कि बार में इतनी भयानक आग कैसे लगी. आग बार में देर रात 1.30 बजे लगी, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि आग किस वजह से लगी. हालांकि चश्मदीद अपनी आंखों-देखी बता रहे हैं और उससे यह संकेत मिल रहा है कि आग कैसे लगी होगी.
कैसे लगी आग?
कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि आग लगने की शुरुआत शैम्पेन की बोतलों में फुलझड़ियां या फ्लेयर्स डाले जाने के बाद हुई. दो महिलाओं ने फ्रांसीसी ब्रॉडकास्टर BFMTV को बताया कि वे अंदर थीं जब उन्होंने देखा कि एक पुरुष बारटेंडर एक महिला बारटेंडर को अपने कंधों पर उठा रहा था. उस महिला बारटेंडर के हाथ में एक शैम्पने बोतल में जलते हुए फ्लेयर्स (फुलझड़ी) थे. दोनों महिलाओं ने बताया कि आग की लपटें फैल गईं और लकड़ी की छत ढह गई.
प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि आग की लपटों से छत तक आग लग गई और कुछ ही सेकंड में आग फैल गई. आग ने मौज-मस्ती कर रहे लोगों से भरे भीड़ भरे बेसमेंट को अपनी चपेट में ले लिया. वहां कई किशोर थे. एक महिला ने बताया कि लोग लोग पतली सीढ़ियों से नीचे भागने की कोशिश करते हुए बेसमेंट तक आ गए लेकिन वहां भी आग लगी थी.
"मैं अभी भी सदमें में हूं"
16 साल के क्लेवियर ने एपी से कहा कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दम घुट रहा है और वह पहले तो एक टेबल के पीछे छिप गया, फिर ऊपर की ओर भागा और प्लेक्सीग्लास की खिड़की को तोड़ने के लिए टेबल का उपयोग करने की कोशिश की. खिड़की तोड़कर वह बच निकला. भागते समय उसने अपनी जैकेट, जूते, फोन और बैंक कार्ड खो दिया. वो खुद को लकी समझता है. उसने कहा, "मैं अभी भी जीवित हूं और मेरा सिर्फ सामान गया है. वैसे मैं अब भी सदमे में हूं."
BFMTV से बात करते हुए एक अन्य चश्मदीद ने बताया कि लोग आग से बचने के लिए खिड़कियां तोड़ रहे थे, कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए थे. दूसरी तरफ घबराए हुए माता-पिता कारों में बैठकर जलते हुए बार की ओर भाग रहे थे, यह देखने के लिए कि क्या उनके बच्चे अंदर फंसे हुए हैं. युवक ने कहा कि उसने लगभग 20 लोगों को धुएं और आग की लपटों से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते देखा, उसने जो देखा उसकी तुलना किसी डरावनी फिल्म से की.
मृतकों की पहचान करने में हफ्तों लगेंगे
द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड की पुलिस ने चेतावनी दी कि आपदा में मारे गए सभी लोगों की पहचान करने में कई दिन या सप्ताह भी लग सकते हैं. जब बार में आग लगी, तब वहां मौजूद लोगों की सही संख्या स्पष्ट नहीं है और पुलिस ने यह नहीं बताया है कि कितने लोग अभी भी लापता हैं. क्रैन्स-मोंटाना के मुख्य अभियोजक, बीट्राइस पिल्लौड ने कहा, "पीड़ितों की पहचान करने और उनके शवों को जल्द से जल्द परिवारों को सौंपने के लिए" महत्वपूर्ण संसाधन तैनात किए गए हैं.
जब पिल्लौड ने पूछा गया कि क्या शैम्पेन की बोतलों में फुलझड़ियों को जलाने से आग लगी तो उन्होंने इसपर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, "जांच हो रही है. जो कुछ हुआ उसकी सटीक परिस्थितियों की पहचान की जाएगी." उन्होंने कहा कि यह देखा जाएगा कि क्या बार सुरक्षा मानकों को पूरा करता था और बाहर निकलने (इमरजेंसी एक्जिट) के लिए जरूरी इंतजाम किया गया था या नहीं.
