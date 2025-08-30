विज्ञापन
ट्रेन के AC कोच की बर्थ पर लेटे इस क्यूट बच्चे की हंसी ने जीता लोगों का दिल, 1 करोड़ से ज्यादा ने देखा Video

देखते ही देखते इस वीडियो पर व्यूज का आंकड़ा एक करोड़ को पार कर गया है. यह वीडियो ट्रेन के एसी कोच से वायरल हो रहा है, जो अब देखने वाले हर शख्स के दिल में जगह बना चुका है.

बच्चे की हंसी ने जीता लोगों का दिल, देखें वायरल Video

कुछ वायरल वीडियो ऐसे होते हैं, जो सीधे दिल में घर कर जाते हैं और फिर चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान छोड़ जाते हैं. ऐसे वीडियो ज्यादातर बच्चों के होते हैं, जिसमें टॉडलर (1 से 3 साल तक के बच्चे) शामिल हैं. टोडलर बच्चों की बिना दांतों वाली मुस्कान देखते ही दिल खुश हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक साल से कम उम्र के बच्चे की मुस्कान ने पूरा इंटरनेट अपने नाम कर लिया है. देखते ही देखते इस वीडियो पर व्यूज का आंकड़ा एक करोड़ को पार कर गया है. यह वीडियो ट्रेन के एसी कोच से वायरल हो रहा है, जो अब देखने वाले हर शख्स के दिल में जगह बना चुका है.

मां-बेटे का प्यार वीडियो वायरल (Kid Viral Video From Train)

इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक दुधमुंहा बच्चा ब्लैक एंड व्हाइट कंट्रास्ट कपड़ों में ट्रेन की सीट पर लेटा हुआ मुस्कुरा रहा है. इस वीडियो में इस बच्चे की मां अपने इस लाडले से कहती है उठो बेटा, पापा और मम्मा कहां बैठेंगे'? बच्चा बेचारा अपनी मां को देखकर मुस्कुरा रहा है, उसे थोड़ी ना पता कि उसकी मां उससे फनी वे में सीट मांग रही है. पिता ने भी अपने बच्चे के इस मोमेंट को अपने फोन के कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. इसके बाद लोगों को यह वीडियो इतना पसंद आया है कि देखते ही देखते यह नन्हा बालक सोशल मीडिया का स्टार बन गया.

बच्चे को देख खुश हुए लोग (Kid Viral Video AC Coach)

यह वीडियो 28 सेकंड का है और इस पर अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक भी किया है. इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'बिना टिकट का क्यूट पैसेंजर'. दूसरा यूजर लिखता है, 'भगवान मुझे भी इतना प्यार बाबू दे दो'. तीसरे ने लिखा है, 'यह बहुत प्यारा बच्चा है'. चौथा लिखता है, 'लगता है पूरी ट्रेन है भाई की'. एक और लिखता है, 'ट्रेन का सबसे वीआईपी पैसेंजर'. अब लोग इस वीडियो पर ऐसे ही प्यार लुटा रहे हैं. वहीं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट इमोजी से भर चुका है.  

