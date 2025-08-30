पिता के साथ दो बेटियों ने मिलकर 'तेरे बिना' सॉन्ग पर दी शानदार परफॉर्मेंस, खुश होकर एआर रहमान बोले- माशाअल्लाह

केरल (Kerala) के एक परिवार द्वारा क्लासिक बॉलीवुड ट्रैक "तेरे बिना" की परफॉर्मेंस ने दर्शकों को जमकर एंटरटेन किया और सबका दिल जीत लिया है. फ़ातिमा शादा (@fathimashadhav) द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में परिवार एक भावुक कवर प्रस्तुत करता हुआ दिखाई दे रहा है जो अब वायरल हो गया है.

पिता के साथ मिलकर बेटे और बहू ने गाया एहसान तेरा होगा मुझ पर...आवाज़ में ऐसा जादू, जो रूह में उतर जाए

वीडियो में, फ़ातिमा वायलिन बजा रही हैं, उनकी बहन गिटार पर संगत कर रही हैं, जबकि उनके पिता तबले पर ताल मिला रहे हैं. इस परफॉर्मेंस की सादगी और ईमानदारी ने सोशल मीडिया पर खूब तारीफें बटोरी हैं और इतना ही नहीं, इस वीडियो ने संगीत के दिग्गज एआर रहमान (AR Rahman) का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया, जिन्होंने ओरिजिनल गीत को कंपोज किया और गाया था. एआर रहमान ने इंस्टाग्राम पर एक गर्मजोशी भरे कमेंट के साथ परफॉर्मेंस पर प्रतिक्रिया ज़ाहिर करते हुए लिखा, "माशाअल्लाह."

देखें Video:

सोशल मीडिया यूज़र्स ने भी परिवार के इस प्रयास की सराहना की है. एक यूज़र ने कहा, "मैं अपनी कमेंट लिखने ही वाला था कि तभी एआर रहमान सर की प्रतिक्रिया देख ली. इसके बाद कोई और क्या लिख ​​सकता है?" जबकि एक ने कहा, "बाकी सभी लोग अब अपने कमेंट हटा सकते हैं - एआर रहमान खुद उनकी तारीफ़ कर चुके हैं." एक यूज़र ने कहा, "पूरा परिवार प्रतिभाशाली है, माशाअल्लाह."

तेरे बिना, मणिरत्नम की 2007 में आई फ़िल्म गुरु का एक सूफ़ी-प्रेरित प्रेम गीत है, जिसमें अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन मुख्य भूमिकाओं में थे. वर्षों से, यह रहमान की सबसे प्रिय रचनाओं में से एक बन गया है, जिसे अक्सर एक सदाबहार क्लासिक कहा जाता है. अपनी रिलीज के लगभग दो दशक बाद भी, तेरे बिना श्रोताओं के साथ गहराई से जुड़ा है, और केरल के इस परिवार की इस परफॉर्मेंस ने इस गाने की खूबसूरती और पॉपुलैरिटी को भी साबित कर दिया है.

यह भी पढ़ें: तपती धूप में साइकिल पर बच्चों को स्कूल ले जाती दिखी मां, Video देख बोले यूजर्स, दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा...

सड़क पर फव्वारे में कपड़े धोता दिखा शख्स, टोरंटो में बेघर लोगों की ऐसी है हालत, Video में दिखी कनाडा की गरीबी

मुंबई की बारिश में फंसे ऑटो ड्राइवर ने गाया किशोर कुमार का 'छूकर मेरे मन को', सुरीली आवाज़ के दीवाने हुए लोग