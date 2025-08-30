तपती धूप में साइकिल पर बच्चों को स्कूल ले जाती दिखी मां, Video देख बोले यूजर्स, दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा...

दुनिया में अगर किसी की परिभाषा नहीं है, तो वो है मां, क्योंकि दुनिया का सबसे दयालु इंसान मां ही है. मां की ममता और उसका प्यार निस्वार्थ है. ऐसा सिर्फ इंसानों की दुनिया में ही नहीं, बल्कि हर रूप में चाहे उसमें जीव-जंतु ही क्यों ना हो मां का कोई तोड़ नहीं है. मां परिवार को सींचने वाली होती है और मां ही तय करती है कि उसे परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है. अपने बच्चे और परिवार के लिए मां से अच्छा भला-बुरा कोई नहीं सोच सकता. इसलिए उसे दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा कहा जाता है. मां के संघर्ष और उसके कठिन परिश्रम का ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि मां से बड़ा योद्धा इस दुनिया में कोई नहीं.

साइकिल पर बच्चों को स्कूल ले जाती मां (mother taking her kids to school on a bicycle )

मां और उसके बच्चों का यह वीडियो सबसे पहले आपके दिल को चीरेगा और फिर जब उसमें दर्द होगा तो सीधे आंखों से आंसू आने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपना मुंह भींचकर खुद को रोने से रोकने की कोशिश में लग जाएंगे. इस वीडियो में देखा जा रहा है कि कैसे एक मां अपने दो बच्चों को साइकिल पर बैठाकर उन्हें स्कूल लेकर जा रही है, ताकि वे पढ़-लिखकर अपने पैरों पर खड़े हो जाए. एक मां के लिए यह बहुत कठिन संघर्ष है. महिला और उसके बच्चों के इस मोमेंट को हमे इस सिर्फ एक वीडियो समझने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी होगी. ये देखने में जितना मार्मिक है, असल में यह उससे भी ज्यादा सोचनीय है.

लोगों के निकले आंसू (mother and her kids to school video viral)

इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोगों के कमेंट्स से जाहिर होता है कि वे इस स्थिति को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'मां का कोई जवाब नहीं है'. दूसरा लिखता है, 'मां तो मां होती है, उसे समझने के लिए उसके जैसा दिल होना चाहिए'. तीसरा लिखता है, 'इस दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा मां होती है'. एक और लिखता है, 'महिला के रूप में मां ही है ऐसी है, जो निस्वार्थ प्यार करती है'. इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोगों ने रेड हार्ट इमोजी भी शेयर किए हैं. इस वीडियो पर 70 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं और कईयों ने कमेंट बॉक्स में क्राइंग इमोजी भी पोस्ट किये हैं.

