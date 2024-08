Ola स्कूटर से धोखा खाकर सर्विस सेंटर जा पहुंचा शख्स, बेवफाई भरे गाने कर बयां किया दिल का दर्द

Ola Scooter Viral Video: सोशल मीडिया पर कब क्या देखने को मिल जाए कह नहीं सकते हैं. हाल ही में इंटरनेट पर Ola स्कूटी से जुड़ा एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स एक से बढ़कर एक मजेदार कमेंट्स करते हुए मौज ले रहे हैं. दरअसल, एक शख्स ओला स्कूटर में आ रही खराबी को लेकर काफी समय से परेशान था, लेकिन शिकायत करने के बावजूद जब सुनवाई नहीं हुई, तो ग्राहक ने विरोध करने के लिए ऐसी योजना बनाई की देखने वाले बस एक टक देखते ही रह गए.

'तड़प-तड़प के इस दिल से आह निकलती रही' (Man protests against Ola Electric)

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स ने ओला स्कूटर में आ रही खराबी को लेकर ऐसी शिकायत की, जिसे शायद Ola सर्विस सेंटर वाले कभी ना भूल पाएं. वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देखेंगे कि, कैसे ग्राहक विरोध करने के लिए स्कूटर को ठेले पर लादकर सर्विस सेंटर जा पहुंचा. बात यही खत्म नहीं हुई इसके बाद शख्स ने पहले तो ओला स्कूटर पर फूल मालाएं चढ़ाई और फिर राग देते हुए माइक पर 'तड़प-तड़प के इस दिल से आह निकलती रही' गाना गाने लगा. वहीं अब शख्स की इस हरकत से Ola की खूब बदनामी हो रही है.

यहां देखें वीडियो

Sagar Singh bought an

OLA Electric Scooter.

The scooter had some issue or the other every day, and OLA didn't provide any after-sales service.



So, Sagar loaded the scooter onto a trolley and protested by singing in front of the scooter showroom. 😝 pic.twitter.com/NzshT8Kdmc