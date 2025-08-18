विज्ञापन
विशेष लिंक

कृति सैनॉन ने रील शेयर कर दिखाया अपना फूड लव, बताया हर समस्या का अंतिम समाधान है खाना

बॉलीवुड स्टार कृति सैनॉन ने हाल ही में खाने के बेजोड़ गुणों और जीवन को बेहतर बनाने की उसकी क्षमता के बारे में एक रील शेयर करके यह साबित कर दिया कि वह कितनी बड़ी फूड लवर हैं.

Read Time: 3 mins
Share
कृति सैनॉन ने रील शेयर कर दिखाया अपना फूड लव, बताया हर समस्या का अंतिम समाधान है खाना
कृति सैनॉन ने हाल ही में पिछले महीने के अपने खाने-पीने के चीजों को पोस्ट किया.

कृति सैनॉन हाल ही में भोजन के बेजोड़ गुणों और जीवन को बेहतर बनाने की इसकी क्षमता के बारे में एक रील शेयर करके साबित कर दिया कि वह कितनी खाने की शौकीन हैं. कृति सैनॉन हाल ही में एक खाने को लेकर अपने प्रेम का इजहार किया. उनके इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किए गए एक वीडियो में अलग-अलग खाने की झलक मिलती है. वीडियो खाने के गुणों और लाइफ को बेहतर बनाने की उसकी क्षमता के बारे में बताता है. मोंटाज की शुरुआत कृति सैनॉन द्वारा कैमरे की ओर मुंह करके कहने से होती है, "मुझे भूख लगी है." फिर वॉइसओवर बताता है कि दुनिया में हर चीज का एक ही समाधान है और वह कोई और नहीं बल्कि खाना है.

रील में लिखा है, "अगर भूख लग रही हो, तो खाना खाओ. बोरियत हो रही हो, तो खाना खाओ. उदास हो, तो खाना खाओ. खुश हो, तो खाना खाओ." कृति को हम तरह-तरह के व्यंजनों और स्नैक्स का लुत्फ़ उठाते हुए देख सकते हैं. उन्हें पकौड़े जैसे दिखने वाले कुछ बाइट्स और भी बहुत कुछ पसंद आ रहा है! कैप्शन में कृति ने लिखा, "संडे है.. क्या खाया?" उन्होंने खुद को #FoodieForLife भी कहा. नीचे दिया गया वीडियो देखें:

यह भी पढ़ें: लहसुन, अदरक को शहद के साथ खाने से क्या होता है? चमत्कारिक फायदे जान रह जाएंगे हैरान

वीडियो यहां देखें:

इससे पहले, कृति सैनॉन एक कैरोसेल पोस्ट किया था जिसमें दिखाया गया था कि कैसे उन्होंने "अप्रैल में मार्च किया." इसमें खाने-पीने की कुछ झलकियां भी शामिल थीं. एक तस्वीर में वे दाल खिचड़ी और दही से भरी एक प्लेट पकड़े हुए दिखाई दे रही थीं. एक और तस्वीर में दो स्वादिष्ट रसगुल्ले दिखाई दे रहे थे.

इससे पहले, कृति सैनॉन खाने के प्रति अपने प्यार का इजहार कई और तरीकों से किया है. उन्होंने एक बार एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि वे "जिदगी की छोटी-छोटी खुशियां" क्या मानती हैं. इनमें "गले लगना, खुद से प्यार करना, खाना, शांति, घर, धूप और और भी बहुत कुछ" शामिल था. उनके कैरोसेल में चाय के साथ बटर वाले पराठे और समोसे भी थे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kriti Sanon, Rasgulla, Celebrity Food Diaries, Kriti Sanon Foodie, Kriti Sanon Food Reel, Kriti Sanon Foodie Moments, Kriti Sanon Instagram Reel, Kriti Sanon Hangry Video, Kriti Sanon Food Obsession, Kriti Sanon Loves Food, Kriti Sanon Sunday Reel, Kriti Sanon Jalebi Moment, Kriti Sanon Do Patti Food, Kriti Sanon Ultimate Food Solution, Kriti Sanon Reel Viral, Kriti Sanon Eating Dumplings, Kriti Sanon Foodie For Lif, Kriti Sanon Rasgulla Reel, Kriti Sanon Khichdi And Curd, Kriti Sanon Comfort Food, Kriti Sanon Bollywood Foodie, Kriti Sanon Food Quotes, Kriti Sanon Instagram Update, Kriti Sanon Trending Video
Get App for Better Experience
Install Now