कृति सैनॉन ने रील शेयर कर दिखाया अपना फूड लव, बताया हर समस्या का अंतिम समाधान है खाना

कृति सैनॉन हाल ही में भोजन के बेजोड़ गुणों और जीवन को बेहतर बनाने की इसकी क्षमता के बारे में एक रील शेयर करके साबित कर दिया कि वह कितनी खाने की शौकीन हैं. कृति सैनॉन हाल ही में एक खाने को लेकर अपने प्रेम का इजहार किया. उनके इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किए गए एक वीडियो में अलग-अलग खाने की झलक मिलती है. वीडियो खाने के गुणों और लाइफ को बेहतर बनाने की उसकी क्षमता के बारे में बताता है. मोंटाज की शुरुआत कृति सैनॉन द्वारा कैमरे की ओर मुंह करके कहने से होती है, "मुझे भूख लगी है." फिर वॉइसओवर बताता है कि दुनिया में हर चीज का एक ही समाधान है और वह कोई और नहीं बल्कि खाना है.

रील में लिखा है, "अगर भूख लग रही हो, तो खाना खाओ. बोरियत हो रही हो, तो खाना खाओ. उदास हो, तो खाना खाओ. खुश हो, तो खाना खाओ." कृति को हम तरह-तरह के व्यंजनों और स्नैक्स का लुत्फ़ उठाते हुए देख सकते हैं. उन्हें पकौड़े जैसे दिखने वाले कुछ बाइट्स और भी बहुत कुछ पसंद आ रहा है! कैप्शन में कृति ने लिखा, "संडे है.. क्या खाया?" उन्होंने खुद को #FoodieForLife भी कहा. नीचे दिया गया वीडियो देखें:

इससे पहले, कृति सैनॉन एक कैरोसेल पोस्ट किया था जिसमें दिखाया गया था कि कैसे उन्होंने "अप्रैल में मार्च किया." इसमें खाने-पीने की कुछ झलकियां भी शामिल थीं. एक तस्वीर में वे दाल खिचड़ी और दही से भरी एक प्लेट पकड़े हुए दिखाई दे रही थीं. एक और तस्वीर में दो स्वादिष्ट रसगुल्ले दिखाई दे रहे थे.

इससे पहले, कृति सैनॉन खाने के प्रति अपने प्यार का इजहार कई और तरीकों से किया है. उन्होंने एक बार एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि वे "जिदगी की छोटी-छोटी खुशियां" क्या मानती हैं. इनमें "गले लगना, खुद से प्यार करना, खाना, शांति, घर, धूप और और भी बहुत कुछ" शामिल था. उनके कैरोसेल में चाय के साथ बटर वाले पराठे और समोसे भी थे.

