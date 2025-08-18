विज्ञापन
सैय्यारा...फिल्म का गाना गाकर वायरल हुई प्यारी सी गुड़िया, लोग बोले- अब Spotify की जरूरत ही नहीं

फिल्म 'सैय्यारा' का गाना 'तुम हो तो' गाकर एक नन्हीं बच्ची का वीडियो वायरल हो गया है. मासूमियत और मधुर आवाज़ से भरे इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और जमकर तारीफ कर रहे हैं.

नन्हीं बच्ची ने गाया 'तुम हो तो', इंटरनेट हुआ दीवाना, लाखों बार देखा गया वीडियो

Tum Ho Toh little girl viral video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नन्हीं बच्ची का गाना गाने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. बच्ची ने फिल्म 'सैय्यारा' के मशहूर गाने 'तुम हो तो' को इतनी मासूमियत और मधुरता से गाया कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए.

'सैय्यारा' के गाने छा गए, अब बच्ची का जलवा (Saiyaara movie song Tum Ho Toh)

आहान पांडे और अनीत पड्ढा स्टारर फिल्म सैय्यारा इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म का म्यूजिक एल्बम पहले से ही लोगों की प्लेलिस्ट में छाया हुआ है...चाहे टाइटल सॉन्ग हो, अरिजीत सिंह का 'धुन' हो, लेकिन अब जिस गाने ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है, वह है बच्ची द्वारा गाया गया 'तुम हो तो.'

मासूमियत और सुरों का कमाल (Cute girl singing Tum Ho Toh)

बच्ची का गाते वक्त का अंदाज, उसके हाव-भाव और आवाज़ की मिठास लोगों को इतनी पसंद आई कि हर कोई इसे बार-बार देख रहा है. वीडियो में कैप्शन लिखा गया, मैंने प्यारी का गाना सुनने के बाद Spotify डिलीट कर दिया. इसका मतलब साफ है कि लोगों को बच्ची की आवाज़ किसी भी म्यूजिक ऐप से ज्यादा प्यारी लगी.

इंटरनेट पर छाया वीडियो (Saiyaara viral video 2025)

इस वीडियो को अब तक 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज और करीब 1.5 लाख लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग बच्ची की तारीफ करते नहीं थक रहे. कोई इसे 'गॉड गिफ्टेड' कह रहा है, तो कोई लिख रहा है कि 'ऐसे ही तो असली टैलेंट सामने आता है.'

नेटिज़न्स के दिल की बात (little girl singing tum ho toh)

लोगों ने लिखा कि इस बच्ची ने गाना गाकर न सिर्फ उनकी प्लेलिस्ट बदल दी, बल्कि दिल को भी छू लिया. सच कहें तो इस मासूम की आवाज़ में वही जादू है, जो किसी बड़े सिंगर में सुनाई देता है.

