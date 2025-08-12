रील बनाने के लिए एक दूसरे को बांहों में भरा और कपल ने नहर में लगा दी छलांग, Video देख तेज़ हो जाएंगी धड़कनें

खुद को वायरल करने के लिए अब लोग कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं. लोगों ने तो अब किसी चीज का डर है और न ही अपनी जान की परवाह. चार लोग क्या कहेंगे, चार क्या सोचेंगे इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए अब लोग सिर्फ खुद को वायरल करने के तरीके ढूंढ रहे हैं. रील बनाने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं. फिर चाहे उनकी जान ही क्यों न खतरे में पड़ जाए. इंटरनेट पर ऐसे दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें लोग अपनी जान की बाज़ी लगाकर रील बनाते नज़र आते हैं. रील के चक्कर में अबतक बहुत से लोग अपनी जान भी दे चुके हैं. ऐसे में इंटरनेट पर एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कपल रील बनाने के लिए नहर में छलांग लगाते हुए नज़र आ रहा है. जिसे देख किसी के भी दिल की धड़कने तेज़ हो जाएंगी.

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक कपल नहर के ऊपर किनारे पर खड़ा है और नहर के चारों और काफी लोग भी खड़े नज़र आ रहे हैं. वहीं, पास खड़ा एक शख्स उनका वीडियो बना रहा है. आप देखेंगे कि कपल एक दूसरे को बांहों में भरता है और फिर एकसाथ पानी की तेज़ धार में छलांग लगा देता है. आपपास खड़े लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं. आप देख सकते हैं दोनों कितने फिल्मी अंदाज़ में पानी में छलांग लगाते हैं और जैसे ही वो पानी गिरते हैं इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाता है.

देखें Video:

अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को एक्स पर @imnatasha09 नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है- ना लाईफ की फिकर, पानी का डर...बस Reels बननी चाहिए सर! इस वीडियो को अबतक 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 800 से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. लोग वीडियो पर ढेरों कमेंट कर अपने रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- गजब ड्रामा चल रहा है. दूसरे ने लिखा- रील का नशा अभी ख्वाब से गया नहीं...तीसरे ने लिखा- मूवीज ने दिमाग खराब कर दिया है लोगों का. चौथे यूजर ने लिखा- मौत हो जाए लेकिन रील बनाना नहीं छोड़ना है. वैसे इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताइए.

