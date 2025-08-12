घर में मिला 10 फीट लंबा काला नाग, प्लंबर ने 2 फीट के पाइप में ऐसे डाला, देखने वालों का छूटा पसीना, Video वायरल

आजकल पब्लिक प्लेस में कभी शेर, तेंदुआ तो कभी चीता नजर आ रहा है और सांपों के बारे में तो पूछो ही मत. हर दूसरे दिन लोगों के घर, गैराज और स्टोर रूम से सांप निकलने की खबरें आ रही हैं. जंगली जीव-जंतुओं के बार-बार पब्लिक प्लेस में आने से लोगों की सिट्टी-पिट्टी गुल हो रही है. अब हम जो आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, उसे देख आपका पसीना छूटने वाला है. इस वीडियो को अपने रिस्क पर देखना, क्योंकि इसमें घर में तकरीबन 10 फीट का काला कोबरा नजर आ रहा है और एक शख्स इसका रेस्क्यू करता दिख रहा है.

कमर पर बच्ची लटकाए और हाथ में पत्थर, रोज़ी-रोटी के लिए ट्रेन में गाती दिखी मां, दर्द भरी आवाज़ कर देगी भावुक

कैसे झोले में भरा कोबरा (10 feet long snake viral video)



इस वीडियो में आप देखेंगे कि घर की साइड बालकनी में कैसे इस काले कोबरा को एक शख्स मजेदार अंदाज में रेस्क्यू कर रहा है. उसके हाथ में 2 फीट का पीवीसी पाइप है, जिसके जरिए वह नाग को झोले में डालने का प्रयास कर रहा है. इस शख्स की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा कोबरा देखने के बाद कोई भी उससे डर कर सौ कोस दूर भाग जाएगा, लेकिन इस शख्स के मन में जैसे डर नाम की कोई चीज है ही नहीं. यह तो नाग को बड़ी ही मस्ती से पकड़ रहा है. नाग अटैक कर रहा है, लेकिन शख्स का कॉन्फिडेंस इधर से उधर नहीं हुआ है. आखिर में इस शख्स ने 2 फीट के पाइप से इस 10 फीट लंबे नाग देवता को झोले में पहुंचाया और राहत की सांस ली. इस वीडियो पर अब लोग क्या-क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं आइए जानते हैं.

देखें Video:



Nerves of stainless steel pic.twitter.com/d7GcnYSUpv — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 11, 2025



लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स (Snake Viral Video)

इस वीडियो को देखने के बाद लोग भी मजेदार कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं. एक ने लिखा है, 'इसलिए भारत में प्लंबर की जॉब में ज्यादा पैसा मिलता है'. दूसरे ने लिखा है, 'मैंने आज तक इतना बड़ा कोबरा नहीं देखा'. अब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोग सांप के तरह-तरह के वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं. वीडियो पर 4 हजार से ज्यादा लाइक और 4 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

ये भी पढ़ें: रील बनाने के लिए एक दूसरे को बांहों में भरा और कपल ने नहर में लगा दी छलांग, Video देख तेज़ हो जाएंगी धड़कनें

अंकल-आंटी के क्यूट अंदाज के आगे फेल हैं यंगस्टर्स, दोनों के डांस ने मचाया तहलका, प्यार का ऐसा इजहार नहीं देखा होगा