रेल के डिब्बे में बेटी की चोटी बनाता दिखा पिता, पैर पर सिर रख सोती रही पत्नी, यूजर्स बोले- रियल में अमीर

असल अमीरी क्या होती है. इस सवाल के जवाब में बहुत से लोगों का जवाब हो सकता है करोड़ों अरबों रुपये की दौलत. आगे पीछे घूमकर सिर झुकाते लोग और इर्द गिर्द घूमती आलीशान गाड़ियां और एक बड़ा सा बंगला. लेकिन अमीर बनने के लिए इन सबकी जरूरत नहीं. बस एक स्माइल की ही काफी है. आपको यकीन न हो तो आप भी सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो देख सकते हैं. जिसमें एक पिता, उनकी बेटी और पत्नी नजर आ रहे हैं. इंडियन रेल के डिब्बे के एक कोने में ये परिवार सिमटा हुआ दिख रहा है. लेकिन उनके चेहरे बयां कर रहे हैं कि उनके बीच खुशियां बेशुमार हैं.

बेटी की चोटी बनाता दिखा पिता

इंस्टाग्राम पर स्पीडी वर्ल्ड नाम के अकाउंट ने ये वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वीडियो भारतीय रेलवे का है. जिसमें एक पिता अपनी बेटी और पत्नी के साथ सफर कर रहा है. सिर पर गमछा लपेट कर बैठा ये पिता अपनी बेटी की चोटी बना रहा है. बेटी बहुत प्यार से पापा की गोदी में बैठकर अपने बाल संवरवा रही है. दूसरे पैर का सहारा लेकर पत्नी सुकून से लेटी हुई नजर आ रही है. इस पिक की खास बात ये है कि इसमें भले ही रईसी न दिख रही हो लेकिन तीनों के चेहरे पर सुकून नजर आ रहा है. बेटी की स्माइल ही दिन को खुशनुमा बना देने के लिए काफी है.

पापा की आई याद

इस वीडियो को देखकर यूजर्स को भी अपने पापा की याद आ रही है. एक यूजर ने लिखा कि इस वीडियो को देखकर पापा बहुत याद आ रहे हैं. वो भी इसी तरह मेरी चोटी बनाते थे. एक यूजर ने लिखा कि ये शख्स अपनी दुनिया का राजा है. अपनी पत्नी और अपनी बेटी दोनों के लिए. कुछ यूजर्स ने दुआ मांगकर तो कुछ ने हार्ट का इमोजी शेयर कर इस प्यारी सी फैमिली को प्यार भी भेजा है.

