दोस्तों की तस्वीर हाथ में लेकर शख्स ने झूमकर किया Digital गरबा, वायरल Video देख यूजर्स बोले- मेरी फोटो ले जाओ

मुंबई के डिजिटल क्रिएटर और अभिनेता विराज घेलानी ने इस नवरात्रि को अलग तरीके से मनाने का फैसला किया. उन्होंने अपने दो एनआरआई दोस्तों की तस्वीरों के साथ डिजिटल गरबा किया.

शारदीय नवरात्रि चल रही है और देश भर दुर्गा पूजा में और गरबा की धूम है. इस दौरान देश से दूर विदेशों में बसे लोगों को स्वदेश खूब याद आ रहा होगा. ऐसे में एक डिजिटल क्रिएटर ने अपने एनआरआई दोस्तों को देसी गरबा में शामिल करने का एक अनोखा और दिल को छू लेने वाला तरीका खोजा. इसे लोग डिजिटल गरबा भी कह रहे हैं.   

NRI दोस्तों की फोटो के साथ किया "डिजिटल गरबा"

मुंबई के डिजिटल क्रिएटर और अभिनेता विराज घेलानी ने इस नवरात्रि को अलग तरीके से मनाने का फैसला किया. उन्होंने अपने दो एनआरआई दोस्तों की तस्वीरों के साथ "डिजिटल गरबा" किया. विराज ने दोस्तों की तस्वीरों के साथ गरबा खेला, जो दूरी के बावजूद जुड़ाव का प्रतीक बनीं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, "किसी ऐसे व्यक्ति को टैग करें जिसके लिए आप डिजिटल गरबा आयोजित करना चाहते हैं, क्योंकि वे असली मज़ा मिस कर रहे हैं." वीडियो में वह बोलते भी हैं, ‘मैं अपने दो दोस्तों का डिजिटल गरबा कराने जा रहा हूं.'

वीडियो यहां देखें:

इंडिया बिगनर्स के लिए नहीं है...

यह पहल सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई और त्योहारों के दौरान घर से दूर रहने के एहसास को समझने वाले कई लोगों को यह पसंद आई. हालांकि, इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट सेक्शन में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं भी आईं. एक यूज़र ने कमेंट किया, "ये सारी स्कीम्स सिर्फ़ इसी देश में उपलब्ध हैं, इंडिया बिगनर्स के लिए नहीं है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "कैलिफ़ोर्निया में हम सिर्फ़ 9 दिन नहीं, बल्कि महीनों तक गरबा खेलते हैं और वह भी आमने-सामने, डिजिटल नहीं. हाहाहा, लेकिन आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद." तीसरे यूज़र ने लिखा, "हम आपके और गरबा वीडियो देखना चाहते हैं."

