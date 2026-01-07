विज्ञापन
SL vs PAK 1st T20I: शादाब खान ने रचा इतिहास, पाकिस्तान टी20 में कभी ऐसा नहीं हुआ

Pakistan tour of Sri Lanka, 2026: पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टी20 मैच आसानी से जीतकर टी20 विश्व कप से पहले मेजबान टीम को आइना दिखा दिया तो शादाब खान ने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया

SL vs PAK 1st T20I: प्लेयर ऑफ द मैच शादाब खान
Sri Lanka vs Pakistan, 1st T20I: पाकिस्तान ने इस साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारियों को धार देते हुए बुधवार को श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में उसे आसानी से 6 विकेट से मात दे कर 1-0 की बढ़ हासिल कर ली. श्रीलंका ने सभी विकेट खोकर 128 रन बनाए थे, लेकिन पाकिस्तान ने 16.4 ओवरों में 4 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली. शादाब खान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. और इसी के साथ ही शादाब खान ने वह कारनामा कर डाला, जो पाकिस्तान के टी20 इंटरनेशनल इतिहास में पहले कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं कर सका. 

पहले पाकिस्तानी बने शादाब खान

विश्व कप के लिए पाकिस्तान टीम की बड़ी उम्मीद होने जा रहे शादाब खान ने कोटे के 4 ओवरों में 25 रन देकर 2 विकेट चटकाए, तो वहीं उन्होंने बाद में बैटिंग में नंबर-6 पर 12 गेंदों पर  3 चौकों से बिना आउट हुए 18 रन बनाए. इस प्रदर्शन ने शादाब को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिलाया, तो बड़ा कारनामा भी शादाब के हिस्से में आ गया. और वह रिकॉर्ड बनाने वाले पाकिस्तान टी20 इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए. 

आसान नहीं होगा शादाब के कारनामे को मिटाना

शादाब खान ने पहले टी20 मैच में जो कारनामा किया, उसे मिटाना किसी भी पाकिस्तानी के लिए यहां से बिल्कुल भी आसान होने नहीं जा रहा. दरअसल शादाब प्लयेर ऑफ द मैच बने, तो तो वह छह महीने या इससे  ज्यादा क्रिकेट से दूर रहकर वापसी करने के बाद पहले ही मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी बन गए. यह पाकिस्तान टी20 क्रिकेट के इतिहास में अभी तक की सबसे प्रभावी वापसी रही है. 


 

