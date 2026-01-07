विज्ञापन

Dhurandhar Box Office Collection Day 34: हर दिन करोड़ों में कमा रही है धुरंधर, 34वें दिन भी इतने रुपये पहुंची फिल्म की कमाई

Dhurandhar Box Office Collection Day 34: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह स्पाई एक्शन थ्रिलर रिलीज के 34वें दिन भी मजबूत प्रदर्शन कर रही है.

नई दिल्ली:

Dhurandhar Box Office Collection Day 34: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह स्पाई एक्शन थ्रिलर रिलीज के 34वें दिन भी मजबूत प्रदर्शन कर रही है. फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है. यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सिंगल लैंग्वेज (हिंदी) भारतीय फिल्म बन गई है. 'धुरंधर' 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसके बाद रणवीर सिंह की फिल्म ने एक के बाद एक कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. अब 'धुरंधर' हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. 

34वें दिन धुरंधर ने कितने कमाए

ट्रैकर्स के अनुसार, 34वें दिन यानी बुधवार को फिल्म ने भारत में करीब 3.50 करोड़ रुपये की कमाई की. इससे भारत में कुल नेट कलेक्शन 786 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया है. फिल्म ने एसएस राजामौली की 'आरआरआर' के घरेलू कलेक्शन (782 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है और अब भारतीय बॉक्स ऑफिस पर चौथे नंबर पर काबिज हो गई है. दुनिया भर में 'धुरंधर' का कुल कलेक्शन 1240 करोड़ रुपये को पार कर चुका है. विदेशी बाजारों से भी करीब 282 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है, जो इसे और ऊंचाई पर ले जा रही है. यश राज फिल्म्स ने इसे भारतीय सिनेमा का बड़ा मील का पत्थर बताया है.

धुरंधर 2 के बारे में

फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे सितारे हैं. पांचवें हफ्ते में पहुंचने के बावजूद यह नई रिलीज फिल्मों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है. दर्शकों की पसंद और मजबूत कहानी की वजह से 'धुरंधर' लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म की सीक्वल भी जल्द आने वाली है, जो 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी. बॉक्स ऑफिस विशेषज्ञों का मानना है कि यह फिल्म और कई कीर्तिमान स्थापित करेगी. 'धुरंधर' ने साबित कर दिया है कि अच्छी कहानी और दमदार अभिनय दर्शकों को थिएटर तक खींच लाते हैं.

