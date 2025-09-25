विज्ञापन
ग्लोबल गरबा फेस्टिवल से डांडिया रास उत्सव तक, इस वीकेंड दिल्ली में इन 5 जगहों पर गुजरात की नवरात्रि का लें आनंद

युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट - सुंदर नर्सरी में आयोजित ग्लोबल गरबा फेस्टिवल इस शुक्रवार यानी 26 सितंबर से शुरू हो रहा है और 28 सितंबर तक चलने वाला है. इस फेस्टिव में आप गुजरात की नवरात्रि का अनुभव कर सकते हैं, जिसमें गीता झाला और बैंड लाइव गरबा करते हुए नजर आएंगे.

  • दिल्ली-एनसीआर में नवरात्रि के दौरान पांच प्रमुख गरबा और डांडिया फेस्टिवल्स का आयोजन किया जा रहा है
  • ग्लोबल गरबा फेस्टिवल 26 से 28 सितंबर तक चलेगा जिसमें लाइव संगीत और गुजरात की संस्कृति का अनुभव मिलेगा
  • रॉक एंड ढोल शुभारंभ दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डिस्को डांडिया फ्यूजन के साथ आयोजित होगा
नई दिल्ली:

नवरात्रि के साथ ही त्योहारों का मौसम शुरु हो गया है और ऐसे में हवा में एक नया उत्साह, नई उमंग और ढेर सारी खुशियां हैं. यहां आपको बता दें कि कहीं देशभर में नवरात्रि के इस उत्सव को अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है. गुजरात का गरबा और कोलकाता की दुर्गा पूजा आज देशभर में मशहूर है. ऐसे में अब दिल्ली में भी आप गुजराती गरबे और गुजरात के इस संस्कृति की झलक देख सकते हैं और अपनी नवरात्रि के एक्सपीरिंयस को बेहतर बना सकते हैं. लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि दिल्ली-एनसीआर में गरबा सेलिब्रेशन के लिए कहां जाना चाहिए और कैसे इसका पता करें तो हम यहां आपको दिल्ली-एनसीआर के 5 मशहूर गरबा फेस्टिवल्स के बारे में बताने वाले हैं, जो इसी वीकेंड हो रहे हैं और आप आसानी से इनकी टिकट ऑनलाइन खरीद सकते हैं. 

ग्लोबल गरबा फेस्टिवल (Global Garba Festival)

युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट - सुंदर नर्सरी में आयोजित ग्लोबल गरबा फेस्टिवल इस शुक्रवार यानी 26 सितंबर से शुरू हो रहा है और 28 सितंबर तक चलने वाला है. इस फेस्टिव में आप गुजरात की नवरात्रि का अनुभव कर सकते हैं, जिसमें गीता झाला और बैंड लाइव गरबा करते हुए नजर आएंगे. इसके साथ ही लोग संगीतकारों द्वारा भी प्रस्तुतियां दी जाएंगी. इतना ही नहीं इस ग्लोबल फेस्टिवल में बॉलीवु के उस्ताद सलीम-सुनेमान और पद्मश्री उस्ताद अनवर खान मंगणियार और उनकी टीम भी शामिल होगी. साथ ही आपको हेंडीक्राफ्ट शोकेस, गुजरात के टेस्टी फूड्स और गुजरात की संस्कृति का अनुभव करने का मौका मिलेगा. तो अगर आपको भी इस ऑथेंटिक गुजरात की नवरात्रि और गरबे का एक्सपीरिंयस करना है तो आप बुक माई शो से इसके पास ले सकते हैं. 

रॉक एंड ढोल शुभारंभ (Rock and Dhol Shubharambh)

रॉक एंड ढोल दिल्ली-एनसीआर का सबसे बड़ा डिस्को डांडिया फेस्टिवल है, यानि कि यहां आप डिस्को और डांडिया के फ्यूजन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. यह फेस्टिवल भी 26 सितंबर से 28 सितंबर तक होने वाला है. इसका आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जा रहा है और इसके पास आप डिस्ट्रिक्ट एप से खरीद सकते हैं. 

पैसिफिक डांडिया नाइट (Pacific Dandiya Night)

पैसिफिक डांडिया नाइट का आयोजन दिल्ली के पीतमपुरा स्थित पैसिफिक मॉल में किया जाता है. यहां आप गरबा और डांडिया खेल सकते हैं. साथ ही आप टेस्टी फूड्स का भी आनंद ले सकते हैं. यह 26 और 27 सितंबर को आयोजित हो रहा है और इसके पास आप बुक माई शो से खरीद सकते हैं. 

नोएडा स्टेडियम (Noida Stadium)

अगर आप नोएडा में रहते हैं और गरबा का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप नोएडा स्टेडियम में आयोजित होने वाले गरबा फेस्टिवल में जा सकते हैं. यहां आपको गरबा से लेकर टेस्टी फूड और यहां तक कि हैंडलूम और हैंडिक्राफ्ट्स देखने तक का मौका मिलेगा. 

डांडिया रास उत्सव (Dandiya Ras Utsav)

अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं तो आप 26 से 28 सितंबर के बीच M3M 65th Avenue में आयोजित इस डांडिया उत्सव में शामिल हो सकते हैं. यहां आपको ट्रेडिशन के साथ मॉर्डन ट्विस्ट देखने को मिलेगा और आप यहां डांडिया का एक्सपीरियंस ले सकते हैं. इसके पास आप डिस्ट्रिक्ट एप पर जा कर ले सकते हैं. 

तो अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाइए और अपने वीकेंड को गरबा और डांडिया के साथ स्पेशल बनाइए. 

