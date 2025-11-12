कंपनी के CEO समेत 300 कर्मचारियों को HR ने एकसाथ भेज दिया Termination ई-मेल, फिर जो हुआ, सुनकर चौंक गए लोग

सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने एक अनोखी ऑफिस घटना साझा की है, जिसने सबको चौंका दिया है. Reddit पर शेयर की गई इस पोस्ट के मुताबिक, कंपनी की HR टीम एक नया offboarding automation tool टेस्ट कर रही थी, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कर्मचारियों को ‘एक्सिट ईमेल' भेजने का काम करता है. लेकिन किसी ने गलती से सिस्टम को test mode से live mode में स्विच नहीं किया और देखते ही देखते कंपनी के सभी 300 कर्मचारियों (CEO सहित) को “Termination Notice” चला गया!

ईमेल में क्या लिखा था?

पोस्ट के अनुसार, ईमेल की शुरुआत इन शब्दों से हुई, “आपका आखिरी कार्य दिवस तत्काल प्रभाव से लागू होगा.” जैसे ही यह मेल इनबॉक्स में पहुंचा, कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया. Slack चैट्स में अफरा-तफरी मच गई, एक मैनेजर ने मज़ाक में पूछा, “क्या पैकिंग शुरू कर दूं?”

IT टीम ने दी सफाई

जल्द ही कंपनी की IT टीम ने एक बड़ा ऑल-कैप्स मैसेज भेजा, “किसी को नौकरी से नहीं निकाला गया है, कृपया अपने आईडी कार्ड जमा न करें.” इस स्पष्टीकरण के बाद कर्मचारियों ने राहत की सांस ली, लेकिन इंटरनेट पर यह वाकया मीम्स और चुटकुलों का विषय बन गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मामला

Reddit के r/Wellthatsucks नामक सबरेडिट पर शेयर की गई यह पोस्ट वायरल हो गई, जिस पर 36,000 से ज़्यादा अपवोट्स और सैकड़ों कमेंट्स आए. यूज़र्स ने अपने-अपने मज़ेदार अनुभव शेयर किए. एक यूज़र ने लिखा, “अगर आप ऐसे देश में रहते हैं जहां वर्कर राइट्स अच्छे हैं, तो ये आपके लिए वरदान भी हो सकता है, मुझे भी एक बार ऐसे ही रिडंडेंसी नोटिस मिला था और तीन महीने की सैलरी मिली.”

एक और यूज़र ने लिखा, “मैंने ऐसी जगह काम किया है जहां अगर किसी ने मुझे गलती से भी फायर किया होता, तो मैं बस ‘थम्ब्स अप' भेजकर पैकिंग शुरू कर देता.” तीसरे यूज़र ने लिखा, “जो कंपनी इस तरह का ऑटोमेशन टूल रखती है, उसका भविष्य वैसे ही तय है, फेल होने के लिए.”

इंटरनेट पर हंसी के साथ सबक भी

इस घटना ने इंटरनेट पर खूब हंसी बटोरी, लेकिन साथ ही यह एक बड़ा सबक भी दे गई कि ऑटोमेशन जितना आसान दिखता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर मानवीय गलती हो जाए!

