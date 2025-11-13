विज्ञापन
दहेज में डिफेंडर चाहिए गुरु जी! अनिरुद्धाचार्य जी ने दिया ऐसा मजेदार जवाब, हंसते-हंसते पेट में हो जाएगा दर्द

शादी में डिफेंडर गाड़ी मांगने वाले युवक को अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने मजेदार अंदाज़ में फटकार लगाई, “शादी हुई नहीं और भीखमंगे बन गए!” यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

दहेज में डिफेंडर चाहिए गुरु जी! अनिरुद्धाचार्य जी ने दिया ऐसा मजेदार जवाब, हंसते-हंसते पेट में हो जाएगा दर्द
लड़के ने शादी में मांगा डिफेंडर, अनिरुद्धाचार्य जी का जवाब सुन छूट जाएगी हंसी

Aniruddhacharya funny reply: कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज इन दिनों एक वायरल वीडियो के कारण सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर उनके प्रवचनों के कई वीडियो रोज़ सामने आते हैं, जिनमें वे भक्तों की समस्याओं को मज़ेदार अंदाज़ में सुनते और जवाब देते हैं. लेकिन इस बार उनकी सभा में एक ऐसा युवक पहुंचा, जिसकी “शादी से पहले डिफेंडर गाड़ी” की डिमांड सुनकर गुरुजी भी दंग रह गए.

अजीब डिमांड सुनकर गुरुजी हैरान

सभा के दौरान शख्स ने बताया कि उसकी 3-4 महीने पहले सगाई हुई है, और लड़की के घरवाले पलंग और सोफा देना चाहते हैं, लेकिन वह ये सब नहीं चाहता. उसकी केवल एक शर्त है शादी में डिफेंडर कार मिले! यह सुनकर महाराज ने पूछा, “क्या तुम दहेज मांग रहे हो?” युवक ने तुरंत जवाब दिया, “नहीं महाराज, मैं हेल्प मांग रहा हूँ.” इस पर गुरुजी ने हंसते हुए कहा,  “अगर उन्हीं के पैसों से खरीदी गाड़ी में उन्हीं की बेटी को घुमाओगे तो पति किस बात के रह जाओगे?”

देखें Video:

“शादी हुई नहीं और भीखमंगे बन गए!”

शख्स ने आगे कहा कि उसके पिता उसे गाड़ी नहीं दिला रहे, इसलिए वह लड़की वालों से “हेल्प” मांग रहा है. यहां तक कि उसने कहा, “अगर डिफेंडर नहीं दे सकते, तो थार रॉक्स दे दें.” इस पर महाराज ने मज़ाकिया लेकिन तीखा जवाब दिया , “शादी हुई नहीं और भीखमंगे बन गए!” सभा में बैठे लोग ज़ोर-ज़ोर से हxस पड़े और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

वीडियो पर लोगों के मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, “लफंडर मांगे डिफेंडर, क्या जमाना आ गया है!” दूसरे ने लिखा- यह मज़ाक नहीं है, यह समाज के लिए शर्म की बात है. तीसरे ने लिखा- साइकिल से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा. चौथे ने लिखा- दहेज का दूसरा नाम हेल्प है.

