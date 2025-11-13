विज्ञापन
पापा का बिजनेस या 30 लाख वाली जॉब? पिता के 60 साल के होने पर शख्स ने पोस्ट लिखकर लोगों से मांगी राय

29 साल के युवक ने Reddit पर पूछा कि क्या वह अपनी 30 लाख रुपये की नौकरी छोड़कर पिता का 50 लाख सालाना वाला फूड मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस संभाले. पोस्ट पर यूज़र्स के बीच बहस छिड़ गई- करियर बनाम पारिवारिक ज़िम्मेदारी.

29 साल के एक प्रोफेशनल ने Reddit पर यह सवाल पूछकर सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है कि क्या उन्हें अपनी 30 लाख रुपये सालाना वाली कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर अपने पिता का फूड मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस संभाल लेना चाहिए. उन्होंने r/IndianWorkplace पर “Family Business vs Job” कैप्शन के साथ पोस्ट शेयर की और यूज़र्स से राय मांगी कि कौन-सा रास्ता सही रहेगा, नौकरी की स्थिरता या पारिवारिक जिम्मेदारी.

“पिता को सुकून भरी ज़िंदगी मिले”

शख्स ने लिखा, “मैं 29 साल का हूं. मेरी नौकरी ठीक-ठाक है, घंटे भी ठीक हैं. मेरे पिता का फूड मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, जिसकी सालाना आमदनी लगभग 50 लाख रुपये है. वो अब 60 साल के हो चुके हैं, और मैं सोच रहा हूं कि बिज़नेस संभाल लूं.” उन्होंने कहा, “मैं इकलौता बेटा हूं और अविवाहित भी. कभी न कभी तो मुझे यह बिज़नेस संभालना ही होगा, वरना इसे खत्म होना पड़ेगा. पिता ने बहुत मेहनत की है, अब वे आराम के हकदार हैं.”

“वो 35 साल से इस काम में हैं, छोड़ नहीं पाएंगे पूरी तरह”

शख्स ने आगे कहा, “मुझे नहीं पसंद कि वो इतनी उम्र में भी खुद पर बोझ डालें. उन्होंने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इसी बिज़नेस को दिया है, तो इसे छोड़ना उनके लिए आसान नहीं होगा. लेकिन मैं चाहता हूं वो थोड़े कम काम करें और मैं ज़िम्मेदारी उठाऊं.”

कुछ ने कहा “संभाल लो”, कुछ ने दी सावधानी की सलाह

इस पोस्ट पर Reddit यूज़र्स दो हिस्सों में बंट गए, कुछ ने कहा, “जब पिता खुद तैयार हैं और बिज़नेस चल रहा है, तो तुम्हें ही आगे बढ़ाना चाहिए.” वहीं कुछ ने सुझाव दिया कि अभी नौकरी जारी रखो और बिज़नेस धीरे-धीरे सीखो. एक यूज़र ने लिखा, “पिता को तब तक काम करने दो जब तक वो खुद रिटायर होना चाहें. अगर तुम्हारे पास उसे बढ़ाने का प्लान है, तो आगे बढ़ो, लेकिन बिना ज़रूरत बदलाव मत करो.”

एक अन्य Reddit यूज़र ने लिखा, “मैं विदेश में काम करता हूं. माता-पिता कहते नहीं हैं, लेकिन अंदर से चाहते हैं कि मैं वापस जाकर बिज़नेस संभालूं. हर बार जब घर जाता हूं, खुद-ब-खुद उसमें शामिल हो जाता हूं.”

“दूसरों के लिए काम क्यों, जब खुद का बिज़नेस है”

कई यूज़र्स ने युवक को बिज़नेस संभालने की सलाह दी. एक ने लिखा, “दूसरों के लिए काम करने से बेहतर है कि अपनी स्किल्स अपने बिज़नेस में लगाओ. हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता.” दूसरे ने जोड़ा, “अगर प्रॉपर्टी किराये की नहीं है, तो बिज़नेस ही संभालो. वरना नौकरी करते हुए भी मदद कर सकते हो.”

करियर बनाम पारिवारिक ज़िम्मेदारी 

इस पोस्ट ने कई युवाओं को छू लिया जो खुद भी ऐसे ही फैसलों से जूझ रहे हैं. कुछ ने इसे व्यावहारिक निर्णय बताया, तो कुछ ने इसे भावनात्मक कहा- एक ऐसा चुनाव जिसमें करियर सुरक्षा और पारिवारिक विरासत, दोनों का संतुलन बनाना पड़ता है. एक यूज़र के शब्दों में, “Business for sure, bro. जब खुद का बिज़नेस है, तो किसी और के लिए क्यों काम करना?”

