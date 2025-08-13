300 साल की जिम मेंबरशिप में ठगा गया शख्स, गंवाए 1.06 करोड़ रुपये

300 year membership fraud: चीन के हांगझोउ शहर से एक अजीबोगरीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स को जिम की 300 साल तक चलने वाली मेंबरशिप का लालच देकर करीब 1.06 करोड़ (871,273 युआन) का चूना लगा दिया गया. पीड़ित का नाम जिन है, जो पिछले तीन साल से बिनजियांग जिले के इस जिम में वर्कआउट कर रहा था.

ऑफर का लालच और विश्वास (China gym scam)

मई में जिम के एक सेल्स वर्कर ने जिन को बताया कि पुराने ग्राहकों के लिए एक खास ऑफर चल रहा है. इस ऑफर के तहत...अगर कोई ग्राहक 1.08 लाख (8,888 युआन) में एक साल की मेंबरशिप खरीदे, तो जिम उसे नए ग्राहकों को 2.03 लाख (16,666 युआन) में बेच सकता है. जिम का दावा था कि मुनाफे का 90% ग्राहक को मिलेगा और अगर कार्ड दो महीने में न बिका तो पूरा पैसा लौटा दिया जाएगा.

लगातार बढ़ता निवेश (China gym 300 saal membership scam)

शुरुआत में जिन को शक था, लेकिन जल्दी मुनाफे की उम्मीद में उसने 2.07 लाख (17,000 युआन) के दो कार्ड खरीद लिए, फिर सेल्स टीम ने उन्हें और कार्ड व प्राइवेट ट्रेनिंग लेसन खरीदने के लिए राज़ी कर लिया. एक मौके पर तो जिन ने अकेले 36 लाख (3,00,000 युआन) खर्च कर दिए.

ठगी का खुलासा (Hangzhou gym fraud case)

जुलाई में जब वापसी की तय तारीख आई, तो न पैसा लौटा न सही जवाब मिला. सेल्स वर्कर ने कहा...ट्रांजैक्शन 'रिव्यू' में है. महीने के अंत तक, जिम का मैनेजमेंट और सेल्स स्टाफ दोनों गायब हो गए. बाद में पता चला कि जिन द्वारा साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी रिटर्न की गारंटी का ज़िक्र नहीं था.

'हेल्थ इन्वेस्टमेंट' से भारी नुकसान (fitness scam story)

जिन का कहना है, मैं मानता हूं कि मैं उनके बहकावे में आ गया. मुझे लगा मैं सिर्फ एक कदम दूर हूं अपना पैसा वापस पाने से. उसने यह भी कहा कि वह फिटनेस से बेहद प्यार करता है और इस निवेश को 'हेल्थ इन्वेस्टमेंट' मानता था.

