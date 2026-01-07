स्पेशल टीम के गठन से लेकर नेताओं की जांच तक... तुर्कमान गेट मामले में पुलिस के निशाने पर कौन-कौन? जान लीजिए

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मंगलवार देर रात पुलिस टीम पर हुए पथराव मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है. इस टीम को एक खास टास्क भी दिया गया है. और वो टास्क है उन लोगों की पहचान करने का जिनकी वजह से मंगलवार की रात को इस इलाके में तनाव की स्थिति बन गई थी. टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को अलग-अलग काम सौंपा गया है. मसलन, एक टीम पत्थर फेंकने वालों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी पर काम कर रही है तो वहीं दूसरी टीम घटना के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से किसने कितना जहर फैलाया, इसकी जांच कर रही है. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक इस मामले में पुलिस ने 50 लोगों की पहचान की है जिनपर पुलिस को पत्थरबाजी का शक है.

सीसीटीवी फुटेज की भी हो रही है जांच

दिल्ली पुलिस की विशेष टीम इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के हिसाब से भी उन लोगों की तलाश में जुटी है जिन्होंने अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई के दौरान प्रशासन पर पत्थरबाजी की थी. साथ ही पुलिस मौके पर मौजूद कई लोगों से पूछताछ भी कर रही है. पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है क्या पत्थरबाजी की ये घटना पहले से योजना बनाकर अंजाम दी गई है.

समाजवादी पार्टी के नेताओं की भी हो रही है जांच

दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस को जानकारी मिली है कि जिस समय तुर्कमान गेट इलाके में पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की गई उस दौरान समाजवादी पार्टी के कई नेता भी मौके पर मौजूद थे. पुलिस के पास पत्थरबाजी का वीडियो भी है, जिसकी फिलहाल जांच की जा रही है. पुलिस इस वीडियो में उन नेताओं की भी पहचान करने की कोशिश कर रही है. जिनके बारे में मौके पर होने की बात कही गई है.

साजिश समेत तमाम एंगल की हो रही है जांच

दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को फिलहाल साजिश समेत तमाम एंगल से जांच रही है. पुलिस इस मामले में पहले उन नेताओं की पहचान करने में जुटी है. एक बार जैसे ही नेताओं की पहचान हो जाती है उसके बाद उनको पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है. पुलिस से जुड़े सूत्रों के अनुसार घटनास्थल पर लोगों को भड़काने वालों की भी पहचान करने की कोशिश में है.

