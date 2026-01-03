ललितपुर में मुठभेड़ के बाद अमजद खान गिरफ्तार, 20 से अधिक युवतियों के यौन शोषण का आरोप

ललितपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बड़े अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी अमजद खान पर आरोप है कि उसने 20 से अधिक युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनके अश्लील वीडियो बनाए और ब्लैकमेल कर यौन शोषण किया. पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी. गुरुवार को पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अमजद के पैर में गोली लगी। उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पूरा मामला

यह घटना थाना वानपुर क्षेत्र की है, जहां अमजद खान नाबालिग किशोरियों और महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म करता था. आरोप है कि वह अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के होटलों में देह व्यापार के लिए मजबूर करता था. आरोपी की प्रताड़ना से तंग आकर एक नाबालिग किशोरी ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था. इसके बाद पीड़िता के परिजनों और हिंदू संगठनों के दबाव में पुलिस ने मामला दर्ज किया, तब से आरोपी फरार था.

पुलिस का बयान

अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बताया कि थाना वानपुर में दर्ज नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी अमजद खान की आज पुलिस से मुठभेड़ हुई. आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है। उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, आगे की कार्रवाई जारी है.

आरोपी का कबूलनामा और सबूत

मुठभेड़ से पहले अमजद खान टीकमगढ़ के एक होटल में एक हिंदू युवती के साथ पकड़ा गया था. उसके मोबाइल से कई अश्लील वीडियो मिले, जो उसने खुद बनाए थे. एक वीडियो में उसने कबूल किया कि उसने दर्जनभर से ज्यादा महिलाओं को अलग-अलग होटलों में ले जाकर शोषण किया. पुलिस के अनुसार, अमजद पेशेवर ब्लैकमेलर है, जो हिंदू युवतियों को निशाना बनाता था.