कार चला रहा था शख्स, तभी साथ बैठी पत्नी ने बच्ची को दिया जन्म, एक पैर ब्रेक पर रखकर करवाई डिलीवरी

भारतीय मूल के अश्विन अवसारला उस समय हीरो बनकर उभरे जब उन्होंने मिशिगन एवेन्यू पर अपनी कार में अपनी बेटी ऐरा का जन्म कराया. पीपल की रिपोर्ट के अनुसार, 15 सितंबर को जब वे अस्पताल जा रहे थे, तब उनकी 41 वर्षीय पत्नी जैस्मीन क्वांग को तेज़ दर्द हो रहा था. क्वांग ने मीडिया आउटलेट को बताया, "ऐरा का जन्म मैग माइल पर, ट्रिब्यून टावर के ठीक पास हुआ था."

क्वांग 15 सितंबर को सुबह लगभग 5:00 बजे (स्थानीय समय) भयानक ऐंठन और दर्द के साथ उठीं. उनके डॉक्टर ने चेतावनी दी थी कि संकुचन का दर्द शुरू होने के बाद बच्चा जल्दी आ सकता है. हालांकि, एक अन्य डॉक्टर ने उन्हें "जब तक संकुचन तेज़ न हो जाएं" तब तक इंतज़ार करने को कहा.

कार में हुई बच्ची की डिलीवरी

इसलिए, उन्होंने कुछ समय तक इंतज़ार किया, लेकिन स्थिति और बिगड़ती गई. उन्होंने मीडिया आउटलेट को बताया कि सुबह 8:30 बजे (स्थानीय समय) तक उसे "बहुत दर्द हो रहा था और टॉयलेट में उन्हें खून दिखाई दिया था".

वे अस्पताल जा रहे थे, जो लगभग 15 मिनट की दूरी पर था. रास्ते में, उन्होंने अपने बच्चे को डे केयर में छोड़ दिया. उन्हें लगा कि उनके पास अस्पताल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन वे गलत थे क्योंकि बच्चा वहीं कार में गर्भ से बाहर आ गया.

क्वांग याद करते हुए कहती हैं, "अश्विन ने रास्ते में मुझे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था. जब तक हम नदी पार कर पाए, मुझे लगा कि इस बार सचमुच कुछ बाहर आ रहा है."

अश्विन ने जब अपने बच्ची का सिर बाहर आते देखा तो कार रोक दी. वह कहती हैं, "ब्रेक पर पैर रखकर, उसने हाथ बढ़ाया और बच्चे को बाहर निकाला. फिर उसने कार पार्क की, हैज़र्ड सिग्नल चालू किया और 911 पर कॉल किया."

उसने कार पार्क की और हैज़र्ड लाइट जला दी. पुलिस अधिकारियों ने पहले तो उन्हें वहां से हटने को कहा, लेकिन जैसे ही उन्हें स्थिति का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत माफ़ी मांगी और मदद की.

पैरामेडिक्स पहुंचे, बच्ची को साफ़ किया, उसकी नाक में सक्शन लगाया और गर्भनाल काटकर उसे अस्पताल के एनआईसीयू में ले गए. इस रिपोर्ट के अनुसार, बच्ची को ऑक्सीजन और IV सपोर्ट के साथ अस्पताल के एनआईसीयू में एक दिन रखा गया. तीन दिन बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

