अनिरुद्धाचार्य ने शेयर किया अमेरिका की कॉलोनी का Video, बताया- कैसा है रहन-सहन, यूजर्स बोले- बाबा बने व्लॉगर

भगवान कृष्ण की नगरी और वृंदावन के कथा वाचक अनिरुद्धाचार्य जी को कौन नहीं जानता. उनके प्रवचन और सभा की वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर काफी वायरल होते हैं. ऐसे में आज हम आपको उनके एक ऐसे वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें वह व्लॉगिंग करते हुए नजर आए और अमेरिका के रहन-सहन, कल्चर के बारे में बता रहे हैं. आइए जानते हैं.

अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बताया, अमेरिका में कैसा होता है रहन- सहन



वायरल वीडियो में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बताया कि कैसे अमेरिका में लोग रहे हैं. वीडियो में हम देख सकते हैं कि, वह अमेरिका की एक कॉलोनी में खड़े हैं और वहां के घर दिखा रहे हैं. उन्होंने कहा, अमेरिका में कॉलोनी या सोसाइटी में बनने वाले घरों के बीच 7 से 8 फीट का गैप होता है. यहां घर एक- दूसरे से चिपक कर नहीं बनाए जाते हैं. इसी के साथ घर का निर्माण लकड़ी से किया जाता है और हर घर का खुद का छोटा सा गार्डन होता है. जहां हमारे देश में पार्किंग की समस्या होती है, वहीं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बताया, अमेरिका में सबके घरों की खुद की पार्किंग होती है. यहां कोई सड़क पर गाड़ी पार्क नहीं करता है.

देखें Video:



उन्होंने कहा, अमेरिका में घर को बनाते समय इन बातों का खास ध्यान दिया जाता है. यह पूरे अमेरिका का कल्चर है.



वीडियो देख लोगों ने दिए रिएक्शन

सोशल मीडिया पर वायरल हुए अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के वीडियो को 842,071 से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं और लाखों में व्यूज हैं. वहीं जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'अमेरिका इसलिए आगे है क्योंकि वाहा साइंटिस्ट है बाबा नहीं', दूसरे यूजर ने लिखा, 'लगता है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अब व्लॉगर बन गए हैं', तीसरे यूजर ने लिखा, 'इस वीडियो के जरिए महाराज जी बताना चाहते हैं अपना भारत देश भी ऐसा होना चाहिए'.

