विज्ञापन
विशेष लिंक

मुझे कुछ हुआ तो वो आदमी गाड़ के निकाल लेगा... CM योगी को लेकर लड़की का कॉन्फिडेंस देख लीजिए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर प्रयागराज की एक Gen-Z लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह यूपी में बदली कानून-व्यवस्था और विकास की खुलकर तारीफ करती नजर आ रही है.

Read Time: 3 mins
Share
मुझे कुछ हुआ तो वो आदमी गाड़ के निकाल लेगा... CM योगी को लेकर लड़की का कॉन्फिडेंस देख लीजिए
CM योगी को लेकर लड़की का कॉन्फिडेंस देख लीजिए
  • प्रयागराज की रहने वाली युवती ने CM योगी की कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों की खुलेआम प्रशंसा की है
  • वीडियो में युवती ने कहा, उत्तर प्रदेश में पहले लोग अपराधियों से डरते थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है
  • युवती ने बताया कि पूरे प्रदेश की शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर में पिछले वर्षों में बड़ा सुधार हुआ है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक लड़की का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में युवती खुले तौर पर मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करते हुए प्रदेश में बदली कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों की सराहना करती नजर आ रही है. लड़की का कहना है कि उसे पूरा भरोसा है कि अगर उत्तर प्रदेश में उसके साथ कुछ भी गलत होता है, तो 'वो आदमी' उसे ज़मीन में गाड़कर भी निकाल लेगा.

प्रयागराज की रहने वाली है युवती

वीडियो में लड़की खुद को प्रयागराज कुंभ नगरी का निवासी बताती है. वह कहती है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रयागराज समेत पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है. शिक्षा व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. युवती का कहना है कि पहले हालात ऐसे थे कि लोग अपराधियों के नाम से कांप जाते थे.

पहले का डर और आज का बदलाव

लड़की वीडियो में यह भी कहती है कि पहले लोग अतीक अहमद के ड्राइवर तक से डरते थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. उसके अनुसार आज उत्तर प्रदेश में आम नागरिक खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है और कानून-व्यवस्था पहले से कहीं मजबूत हुई है.

देखें Video:

एक्स पर शेयर हुआ वीडियो

इस वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @IAbhay_Pratap नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन में लिखा है, कि प्रयागराज की Gen-Z लड़की का मुख्यमंत्री योगी पर यह भरोसा बताता है कि आज की युवा और नारी शक्ति देश में अराजकता नहीं होने देगी, चाहे कुछ नेता उन्हें भड़काने की कोशिश ही क्यों न करें.

खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 49 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि 3 हजार से अधिक लोग इसे लाइक कर चुके हैं.  वीडियो पर बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट कर रहे हैं और लड़की के आत्मविश्वास व बेबाक बयान की तारीफ कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: माता सती के मुकुट से गिरा था रत्न, बांग्लादेश में शक्तिपीठ और हिंदू मंदिरों की अनसुनी कहानी

दातुन बेचकर हर दिन 10 हजार की कमाई! माघ मेले में आई 2 महिलाओं का खुलासा

बेंगलुरु कपल ने 2025 में उड़ाए 47 लाख रुपये , खोला खर्चों का पूरा हिसाब, यूजर्स बोले- हम तो बहुत गरीब निकले!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yogi Adityanath, Viral Video, Prayagraj Girl
Get App for Better Experience
Install Now