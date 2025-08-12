अंकल-आंटी के क्यूट अंदाज के आगे फेल हैं यंगस्टर्स, दोनों के डांस ने मचाया तहलका, प्यार का ऐसा इजहार नहीं देखा होगा

Couple Dance Video: हम सभी कुछ चीजें सिर्फ यह सोचकर नहीं करते हैं कि आखिर हमारे आस-पास के चार लोग क्या कहेंगे. कई बार चार लोगों के कारण हम अपनी जिंदगी खुलकर जीना भी छोड़ देते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और दुनिया को दिखा दिया है कि जिंदगी में मौज मस्ती करते रहना चाहिए, भले ही लोग कुछ भी कहें.

वायरल वीडियो में जमकर नाचे कपल

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कपल किसी फंक्शन में जमकर नाच रहे हैं और अपने प्यार का इजहार खुलेआम कर रहे हैं. वीडियो देखने से साफ लग रहा है कि उन्हें अब उन 4 लोगों की कोई परवाह नहीं है, जिनके चलते कई बार हम सभी अपने अरमानों का गला घोंट देते हैं.

वीडियो में कपल 'मेरे कॉलेज की लड़की' गाने पर डांस कर रहे हैं. सबसे कमाल की बात ये है कि दोनों ने कपड़े भी मैचिंग पहने हुए हैं. बता दें, सोशल मीडिया पर यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट_lovelyposting से अपलोड किया गया है, जिसमें कैप्शन में लिखा है, 'कौन दुनिया और कौन 4 लोग".

लोगों ने जमकर की वीडियो की तारीफ



सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को 21 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे ला जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है, उन्हें जमकर तारीफ की और मजेदार रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा, ' प्यार में दो लोग कितने सुंदर लगते हैं', दूसरे यूजर ने लिखा, 'इम उम्र में प्यार बनाए रखना भी बड़ी बात है', तीसरे यूजर ने लिखा, 'लोग तो हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहेंगे, लेकिन हमें प्यार करना नहीं छोड़ना चाहिए'.

