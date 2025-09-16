क्या ये पेरिस है? मेट्रो के बाहर गंदगी देख हैरान रह गया इंडियन, बोला- मछली मार्किट है, वायरल हुआ Video

अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन आदि पश्चिमी देशों के नाम जब दिमाग में आते हैं, तो सबसे पहले वहां का मौसम और साफ सफाई जहन में आती है. फिल्मों में और कई वायरल वीडियो में देखने को मिलता है कि पश्चिमी देश कितने सुंदर और साफ सुथरे हैं. अब जो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद आपको मछली मार्किट की याद आ जाएगी. यह वीडियो फ्रांस की राजधानी पेरिस से आया है, जहां दुनिया के सात अजूबों में से एक एफिल टावर है. इस वीडियो में इंडियन शख्स दिख रहा है. इस इंडियन शख्स ने अपने चंद मिनट के वीडियो में पेरिस की खूबसूरती की पोल खोलकर रख दी है. इंडियन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

देखें Video:





इंडियन ने दिखाई पेरिस की खूबसूरती (Indian Tourist Viral Video From Paris)



इस वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि एक इंडियन अपने टूरिस्ट बैग टांगे हुए पेरिस मेट्रो से बाहर निकलता है और बाहर का नजारा देख हक्का-बक्का रह जाता है. वह अपनी वीडियो में दिखाता है कि मेट्रो से बाहर निकलते ही उसे लोगों की शोर मचाती भीड़ और सड़क पर पड़ी गंदगी नजर आती है. यह देख वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि पेरिस ऐसा होगा. इंडियन ने अपने इंस्टा अकाउंट @thevinayakmishra पर पेरिस की इस अजीब खूबसूरती का वीडियो शेयर किया है और इसके कैप्शन में लिखा है, 'रियल में पेरिस, रॉ, फिर भी खूबसूरत'. वीडियो में शख्स कहता है, 'यह पेरिस है?, मतलब मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, ये तो मछली मार्किट की तरह लगता है'. इसके बाद शख्स थोड़ा और आगे निकलता है और फिर उसे साफ सुथरा पेरिस देखने को मिलता है और वह खुश हो जाता है.

वॉटर टैंक में जा गिरा हाथी, वन अधिकारियों ने ऐसे किया रेस्क्यू, वायरल Video देख लोग कर रहे तारीफ



लोगों ने पेरिस का बनाया मजाक (Indian Tourist Viral Video)

इंडियन के इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'सभी भारतीयों को विदेश जाकर ऐसा ही करना चाहिए, तुम पर गर्व है भाई, सभी को ऐसी सच्चाई दिखानी चाहिए'. दूसरा यूजर लिखता है, 'न्यूयॉर्क बहुत ही अलग ही, जाओ और देखो'. तीसरा यूजर लिखता है, 'भाई तू कभी लंदन आ'. चौथा लिखता है, 'यह तो दिल्ली का दिलशाद गार्डन की तरह लगता है'. अब लोग इस शख्स के इस वीडियो पर पेरिस की खूबसूरती का ऐसे ही मजाक बना रहे हैं. इस वीडियो पर 50 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं और 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है.

यह भी पढ़ें: डांस टीचर ने जैसे ही बजाया 'जूती मेरी', सीट पर ही बच्ची ने शुरु कर दिया डांस, फिर जो हुआ, बार-बार देखेंगे आप

ऑटो में छूट गया महिला का कीमती सामान, फिर ड्राइवर ने जो किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

बेबी जेब्रा की मां नहीं थी, तो केयरटेकर ने दिखाया मम्मी वाला दुलार, ऐसे किया प्यार कि भर आईं लोगों की आंखें