विदेशी ने फर्राटेदार कन्नड़ बोलते हुए की बातचीत, हैरान हुए लोग, बोले- इनको जल्द से जल्द आधार कार्ड मिलना चाहिए!

Foreigner speaks Fluent Kannada: एक ऑस्ट्रेलियाई शख्स का आत्मविश्वास से कन्नड़ बोलते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया है. सहाना गौड़ा (@sira_to_australia) द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई इस क्लिप को अब तक 42 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और इसे लगातार तारीफ मिल रही है.

एक मंदिर की कैंटीन जैसी दिखने वाली जगह पर फिल्माए गए इस वीडियो में वह शख्स लोगों के एक समूह से ऑर्डर लेते हुए दिखाई दे रहा है. जब उससे पूछा गया कि वह कौन-कौन सी भाषाएं बोल सकता है, तो उसने शांति से हिंदी, तमिल और अंग्रेज़ी का नाम लिया. लेकिन जब उन्होंने कन्नड़ के बारे में पूछा, तो उसने बिना किसी बातचीत के सीधे धाराप्रवाह कन्नड़ में जवाब दिया.

देखें Video:

बातचीत यहीं नहीं रुकी. फिर समूह ने एक लंबा-चौड़ा ऑर्डर दिया, जिसे उस शख्स ने बड़ी सहजता से कन्नड़ में बोलते हुए पूरा किया. भाषा में उसकी सहजता जल्द ही वायरल हो रहे वीडियो का मुख्य आकर्षण बन गई. दर्शकों ने बिना समय गंवाए कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ ला दी. एक यूजर ने कहा, "गुरु, मैं दिल से कह रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं." वहीं दूसरे ने लिखा, "हैट्स ऑफ, भाई." एक कमेंट में लिखा था, "सुपर भाई."

बता दें कि इससे पहले एक अमेरिकी महिला का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वह अपने पति को सरप्राइज देने के लिए मराठी में बात करने की कोशिश कर रही थी.

