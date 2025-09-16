विज्ञापन
विशेष लिंक

विदेशी ने फर्राटेदार कन्नड़ बोलते हुए की बातचीत, हैरान हुए लोग, बोले- इनको जल्द से जल्द आधार कार्ड मिलना चाहिए!

सहाना गौड़ा (@sira_to_australia) द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई इस क्लिप को अब तक 42 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और इसे लगातार तारीफ मिल रही है.

Read Time: 2 mins
Share
विदेशी ने फर्राटेदार कन्नड़ बोलते हुए की बातचीत, हैरान हुए लोग, बोले- इनको जल्द से जल्द आधार कार्ड मिलना चाहिए!
विदेशी ने फर्राटेदार कन्नड़ बोलते हुए की बातचीत

Foreigner speaks Fluent Kannada: एक ऑस्ट्रेलियाई शख्स का आत्मविश्वास से कन्नड़ बोलते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया है. सहाना गौड़ा (@sira_to_australia) द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई इस क्लिप को अब तक 42 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और इसे लगातार तारीफ मिल रही है.

शादी में खाना खाते-खाते, चिकन लेग पीस उठाकर महिला ने पर्स में रखा, पापा की परी का कारनामा देख नहीं रुकेगी हंसी

एक मंदिर की कैंटीन जैसी दिखने वाली जगह पर फिल्माए गए इस वीडियो में वह शख्स लोगों के एक समूह से ऑर्डर लेते हुए दिखाई दे रहा है. जब उससे पूछा गया कि वह कौन-कौन सी भाषाएं बोल सकता है, तो उसने शांति से हिंदी, तमिल और अंग्रेज़ी का नाम लिया. लेकिन जब उन्होंने कन्नड़ के बारे में पूछा, तो उसने बिना किसी बातचीत के सीधे धाराप्रवाह कन्नड़ में जवाब दिया.

देखें Video:

बातचीत यहीं नहीं रुकी. फिर समूह ने एक लंबा-चौड़ा ऑर्डर दिया, जिसे उस शख्स ने बड़ी सहजता से कन्नड़ में बोलते हुए पूरा किया. भाषा में उसकी सहजता जल्द ही वायरल हो रहे वीडियो का मुख्य आकर्षण बन गई. दर्शकों ने बिना समय गंवाए कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ ला दी. एक यूजर ने कहा, "गुरु, मैं दिल से कह रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं." वहीं दूसरे ने लिखा, "हैट्स ऑफ, भाई." एक कमेंट में लिखा था, "सुपर भाई."

बता दें कि इससे पहले एक अमेरिकी महिला का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वह अपने पति को सरप्राइज देने के लिए मराठी में बात करने की कोशिश कर रही थी.

यह भी पढ़ें: क्या ये पेरिस है? मेट्रो के बाहर गंदगी देख हैरान रह गया इंडियन, बोला- मछली मार्किट है, वायरल हुआ Video

डांस टीचर ने जैसे ही बजाया 'जूती मेरी', सीट पर ही बच्ची ने शुरु कर दिया डांस, फिर जो हुआ, बार-बार देखेंगे आप

वॉटर टैंक में जा गिरा हाथी, वन अधिकारियों ने ऐसे किया रेस्क्यू, वायरल Video देख लोग कर रहे तारीफ

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Australian Man, Foreigner Speaks Kannada, Kannada
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com