विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली मेट्रो की 23वीं सालगिरह: आज फिर उसी रूट पर दौड़ेगी ट्रेन, फूलों और खास पोस्टर्स होगी सजावट

24 दिसंबर 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली मेट्रो के पहले फेज का उद्घाटन किया था और 25 दिसंबर से इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया था.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली मेट्रो की 23वीं सालगिरह: आज फिर उसी रूट पर दौड़ेगी ट्रेन, फूलों और खास पोस्टर्स होगी सजावट

दिल्ली मेट्रो आज अपनी सेवा के 23 शानदार साल पूरे कर रही है. इस ऐतिहासिक मौके को यादगार बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने यात्रियों को एक खास तोहफा दिया है. ठीक उसी तरह जैसे 2002 में शुरुआत हुई थी, आज एक स्पेशल ट्रेन पुराने सफर की यादें ताजा करने के लिए पटरी पर उतरेगी.

Latest and Breaking News on NDTV

शाहदरा से तीस हजारी का सफर

DMRC के मुताबिक, आज यानी गुरुवार को सुबह 10 बजे शाहदरा मेट्रो स्टेशन से तीस हजारी के बीच एक स्पेशल सर्विस चलाई जाएगी. बता दें कि 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो की पहली कमर्शियल सेवा इसी रूट पर शुरू हुई थी.

ट्रेन में क्या होगा खास?

इस ऐतिहासिक पल का जश्न मनाने के लिए ट्रेन को फूलों और खास पोस्टर्स से सजाया जाएगा. यह सफर उन यात्रियों के लिए बेहद खास होगा जो दिल्ली मेट्रो के शुरुआती दिनों की यादों को फिर से जीना चाहते हैं. दिल्ली मेट्रो ने अपने आधिकारिक 'X' (ट्विटर) हैंडल के जरिए लोगों को इस खास राइड का हिस्सा बनने का न्योता दिया है.

एक नजर इतिहास पर

24 दिसंबर 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली मेट्रो के पहले फेज का उद्घाटन किया था और 25 दिसंबर से इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया था. तब से लेकर आज तक, दिल्ली मेट्रो ने महज 8 किलोमीटर से शुरू होकर सैकड़ों किलोमीटर का जाल बिछा दिया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Metro, Delhi Metro 23rd Anniversary, Delhi Metro News, Delhi Metro News And Updates, Delhi Metro News Today
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com