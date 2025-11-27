विज्ञापन
बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी किया फेल... छोटी बच्ची ने अपने Shaky डांस से मचाया धमाल, अदाएं और एनर्जी देख लोग हैरान

छोटी बच्ची का ‘Shaky’ गाने पर डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 14 मिलियन व्यूज़ वाले वीडियो पर गायक संजू राठौड़ ने भी रिएक्ट किया है. देखें क्यों लोग कह रहे हैं- ‘स्टेज पर असली क्वीन यही है.’

छोटी बच्ची का ‘Shaky’ डांस वायरल!

Little Girl Shaky Dance: सोशल मीडिया पर एक मेहंदी फंक्शन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी बच्ची ‘Shaky' गाने पर दिल जीत लेने वाला डांस करती नजर आती है. ऑफ-व्हाइट लहंगे में सजी यह बच्ची हर स्टेप और हर बीट पर बिल्कुल परफेक्ट दिखती है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर सुभाष महाले ने शेयर किया, जिसे अब तक 14 मिलियन से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. गाने के गायक संजू राठौड़ भी खुद को रोक नहीं पाए और वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- “बापरे किती क्यूट!”

एक्सप्रेशन्स पर फिदा हुआ इंटरनेट

बच्ची के भाव, ऊर्जा और तालमेल को देखकर यूजर्स उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- “उसने स्टेज ऐसे ओन किया जैसे कोई क्वीन करती है.” कई लोगों ने उसकी आत्मविश्वास से भरी परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की है. जहां वीडियो का फोकस बच्ची पर रहा, वहीं कुछ यूजर्स ने उस छोटे लड़के की भी तारीफ की है, जो पूरे मजे में उसके साथ डांस करता दिखाई देता है. एक कमेंट में लिखा गया- “सब लोग लड़की की बात कर रहे हैं, लड़का भी पूरे मजे से परफॉर्म कर रहा है.”

देखें Video:

‘Shaky' गाना भी हो रहा है सुपरहिट

संजू राठौड द्वारा गाया गया और ईशा मलविया पर फिल्माया गया ‘Shaky' गाना अपनी बीट्स और स्टाइल के कारण पहले से ट्रेंड में था. इस वायरल वीडियो के बाद गाने की लोकप्रियता और बढ़ गई है.

