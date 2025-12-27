धुरंधर हर दिन बना रही नया रिकॉर्ड, 23वें दिन भी छाप डाले इतने करोड़, अब 830 करोड़ी पुष्पा 2 की बारी?

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने रिलीज के बाद से बॉक्स ऑफिस पर जो भूचाल मचाया है, वह अब ऐतिहासिक बन चुका है. 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में आई इस स्पाई-थ्रिलर ने 23 दिन पूरे कर लिए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि तीन हफ्ते बाद भी फिल्म की कमाई डबल डिजिट में बनी हुई है. आमतौर पर बड़े बजट की फिल्मों की रफ्तार दूसरे हफ्ते में ही धीमी पड़ जाती है, लेकिन धुरंधर इस ट्रेंड को पूरी तरह तोड़ चुकी है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म अब सिर्फ एक हिट नहीं, बल्कि फुल-फ्लेज्ड ब्लॉकबस्टर बन चुकी है.

रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे दमदार कलाकारों ने फिल्म को मजबूती दी है. करीब साढ़े तीन घंटे लंबी होने के बावजूद दर्शक फिल्म से बंधे नजर आए, जिसका असर सीधे टिकट खिड़की पर दिखा.

सोशल मीडिया बना सबसे बड़ा हथियार

धुरंधर की कहानी, डायलॉग्स और गानों ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड बनाया. फिल्म के कई सीन और गाने इंस्टाग्राम रील्स और एक्स (ट्विटर) पर वायरल होते रहे, जिससे दर्शकों की उत्सुकता लगातार बनी रही. यही वजह है कि रिलीज के इतने दिनों बाद भी थिएटर हाउसफुल नजर आए.

23वें दिन भी शानदार कमाई

बॉक्स ऑफिस आंकड़ों की बात करें तो धुरंधर पहले ही दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है. भारत में यह फिल्म 700 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने अपने 23वें दिन यानी चौथे शनिवार को करीब 14 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसके साथ ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसका कुल कलेक्शन लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है.

अब फिल्म का अगला लक्ष्य अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन का रिकॉर्ड है, जिसने भारत में लगभग 830 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि जिस तरह धुरंधर की पकड़ बनी हुई है, वह यह रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है.

सीक्वल का इंतजार शुरू

फिल्म के पोस्ट-क्रेडिट सीन में ही मेकर्स ने धुरंधर पार्ट 2 की घोषणा कर दी थी. दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा और इसे हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी उतारा जाएगा. साफ है कि धुरंधर अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक बड़ी फ्रेंचाइजी बन चुकी है.