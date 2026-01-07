सड़क पर खड़े होकर आवाज़ लगाइए, ऊपर से बाल्टी में आएगा सामान! बनारस की अनोखी दुकान वाली दादी हुईं वायरल

काशी, बनारस या वाराणसी- इस शहर का हर कोना अपने आप में एक कहानी है. घाट, गंगा आरती और गलियों के स्वाद के बाद अब सोशल मीडिया पर एक ऐसी दुकान चर्चा में है, जिसने लोगों को चौंका दिया है. यह दुकान न ज़मीन पर है और न ही किसी मार्केट में, बल्कि घर की पहली मंज़िल की खिड़की से चलती है.

क्या है इस अनोखी दुकान की खासियत?

राम घाट के पास सुत टोला की एक संकरी गली में स्थित इस दुकान को एक बुज़ुर्ग दादी चलाती हैं. दादी रोज़मर्रा का ज़रूरी सामान बेचती हैं. न कोई बड़ा बोर्ड, न तामझाम, लेकिन तरीका बिल्कुल अनोखा है. ग्राहक नीचे सड़क से आवाज़ लगाते हैं और दादी खिड़की से सामान नीचे पहुंचा देती हैं. कई बार सामान सीधे हाथों में जाता है, तो कई बार बाल्टी के ज़रिए नीचे भेजा जाता है.

बनारस की खासियत यही है

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कंटेंट क्रिएटर ने लिखा, कि बनारस की खासियत यही है, जहां पहली मंज़िल पर भी दुकान की अलग पहचान होती है. वीडियो में दादी का आत्मविश्वास और साधारण ज़िंदगी लोगों को खूब पसंद आ रही है. वीडियो पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रियाएं दीं हैं. एक यूज़र ने लिखा, कि मणिकर्णिका घाट के पास भी ऐसी ही एक दुकान है, जहां नीचे से आवाज़ लगाने पर ऊपर से सामान लेने को कहा जाता है. वहीं एक यूज़र ने मज़ाक में लिखा, दादी को पहले पैसे ले लेने चाहिए. कुछ लोगों ने इसे बनारस की आत्मा बताया, तो कुछ ने दादी की मेहनत और सादगी की तारीफ की.

देखें VIDEO:

बनारस बदल रहा है, लेकिन अंदाज़ वही है

एक तरफ पहली मंज़िल से चलने वाली दुकानें बनारस की परंपरा दिखाती हैं, वहीं दूसरी तरफ शहर अब आधुनिक सुविधाओं की ओर भी बढ़ रहा है. वाराणसी में देश की पहली पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे की शुरुआत होने वाली है. करीब 800 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा काशी रोपवे कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक करीब चार किलोमीटर की दूरी तय करेगा. यह सफर जो अभी सड़क से एक घंटे तक लेता है, रोपवे से सिर्फ 15 मिनट में पूरा होगा. हर केबल कार में 10 यात्री सफर कर सकेंगे.

क्यों खास है यह वीडियो?

यह वीडियो सिर्फ एक दुकान की कहानी नहीं है, बल्कि बनारस की उस ज़िंदगी को दिखाता है जहां सादगी, जुगाड़ और आत्मनिर्भरता आज भी ज़िंदा है. यही वजह है कि दादी की यह छोटी सी दुकान पूरे इंटरनेट पर बड़ी पहचान बना चुकी है.

यह भी पढ़ें: कांप रहे थे हाथ, फिर भी पोती से वीडियो कॉल करना सीख रही थीं दादी, इमोशनल VIDEO देख रो पड़े लोग

दुल्हन नहीं, दामाद की पहली रसोई! इस दूल्हे ने तोड़ दी सदियों पुरानी परंपरा, ऐसे निभाई पूरी रस्म

मुझे कुछ हुआ तो वो आदमी गाड़ के निकाल लेगा... CM योगी को लेकर लड़की का कॉन्फिडेंस देख लीजिए