BMC Election 2026: चुनाव प्रचारकों ने फोड़े पटाखे, एक्ट्रेस के घर के पास लगी आग, गुस्से में तमतमाई एक्ट्रेस ने सुनाई खरीखोटी

एक्ट्रेस डेजी शाह के घर के पास आग लग गई और इस घटना ने एक्ट्रेस को बहुत परेशान किया. अपनी नाराजगी और गुस्सा जाहिर करते हुए उन्होंनें इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया. आग वहां हुई आतिशबाजी की वजह से हुई और आतिशबाजी का कारण था BMC चुनाव. दअरस एक इलेक्शन कैम्पेन के दौरान वहां पटाखे जलाए गए. इन्हीं पटाखों की चिंगारी की वजह से उस घर में आग लग गई. जिस वक्त ये घटना हुई डेजी बाहर अपने कुत्ते को टहलाने आई थीं. बिल्डिंग के घर से आग की लपटें उठती देख डेजी ने वीडियो बनाया और इस गैर जिम्मेदाराना बर्ताव पर सवाल उठाए.

आग लगने के बाद भागे चुनाव प्रचार में शामिल लोग

अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में डेजी शाह ने इस तरह के व्यवहार को गलत बताया जो किसी के नुकसान की वजह बन गया. उन्होंने यह भी बताया कि आग लगाने वाले घटना के बाद मौके से भाग गए, जिससे वहां के रेजिडेंट्स को इसके नतीजों से निपटना पड़ा.

वीडियो ऑनलाइन शेयर करते हुए डेजी शाह ने एक लंबा नोट लिखा, जिसमें उन्होंने घटना के लिए चुनाव प्रचार टीमों को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, "मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन जब आप अपने चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए टीमों को हायर करते हैं, तो कृपया जरूर देख लें कि उनमें कुछ कॉमन सेंस हो."

पब्लिक सेफ्टी को लेकर चिंता जरूरी

उन्होंने आगे कहा कि शुक्र है कि उनकी बिल्डिंग कमेटी ने इन कैम्पेन करने वालों को घर-घर जाने की इजाजत देने से मना कर दिया था. रेजिडेंशियल इमारतों के पास पटाखों के लापरवाह इस्तेमाल पर बोलते हुए डेजी शाह ने कहा कि घरों के पास पटाखे फोड़ना "सही तरीका नहीं है" और यह सिविक सेंस की कमी है. उन्होंने लिखा, "यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह बेवकूफ लोगों की वजह से हुआ है. जिम्मेदारी लें, अब बहुत हो गया है." उन्होंने लोगों पर पब्लिक सेफ्टी के प्रति लापरवाह होने का आरोप लगाया.

उनके वीडियो पर फैंस ने तुरंत रिएक्शन दिए, जिन्होंने उनकी इस बात को सपोर्ट किया और चुनाव प्रचार के दौरान सुरक्षा को लेकर उनकी चिंताओं को सही बताया.

डेजी शाह ने अपने बयान पर सफाई दी

NDTV से बातचीत में डेजी शाह ने इस मामले पर अपना रुख साफ किया और कहा, "मैंने जो कहना था, वह पहले ही कह दिया है. कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, न ही मैं इसे किसी पर थोपने की कोशिश कर रही हूं. मैंने वही बताया जो असल में हुआ."

फिल्म इंडस्ट्री में डेजी शाह का सफर

डेजी शाह ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने सफर की शुरुआत गणेश आचार्य की असिस्टेंट कोरियोग्राफर के तौर पर की थी. उन्होंने 2011 की कन्नड़ फिल्म भद्रा से लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू किया.बॉलीवुड में उन्हें बड़ा ब्रेक 2014 में मिला जब उन्होंने सलमान खान के साथ जय हो में काम किया. पिछले कुछ सालों में उन्होंने फिल्मों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करना जारी रखा है. डेजी शाह आखिरी बार 2023 की फिल्म मिस्ट्री ऑफ द टैटू में नजर आई थीं और बाद में 2024 की वेब सीरीज रेड रूम में दिखाई दीं.