एमपी की महिला कलेक्टर को मिली अनोखी विदाई! पालकी में बैठाकर सहकर्मियों ने किया सम्मान, Video हुआ वायरल

Madhya Pradesh IAS Officer Farewell: भारतीय प्रशासनिक सेवा में तबादले आम बात हैं, लेकिन कुछ विदाई समारोह अमिट छाप छोड़ जाते हैं. ऐसा ही कुछ आईएएस अधिकारी संस्कृति जैन के साथ हुआ, जिन्हें मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले के लोगों ने एक भावभीनी और अनोखी विदाई दी.
2015 बैच की आईएएस अधिकारी संस्कृति जैन लगभग एक साल तक सिवनी कलेक्टर रहीं. मध्य प्रदेश सरकार के हाल ही में किए गए प्रशासनिक फेरबदल में संस्कृति सहित 12 ज़िलों के कलेक्टरों का तबादला किया गया. अब उन्हें भोपाल नगर निगम आयुक्त (कमिशनर) नियुक्त किया गया है, साथ ही मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.
सिवनी में उनका कार्यकाल प्रशासनिक दक्षता और जन-सम्पर्क के लिए जाना जाता था, जिसके कारण उन्हें खूब सम्मान मिला. कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में, स्थानीय लोगों ने उन्हें एक अनोखी विदाई दी.
पालकी में सवार होकर चलीं कलेक्टर साहिबा: ये हैं सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन. जिनको भोपाल नगर का कमिश्नर बनाया गया है. जिनकी सिवनी से विदाई पालकी में बैठाकर अनोखे अंदाज में की गई...! pic.twitter.com/fSMmIorN7Y— Rupesh Mishra (@rupeshmishramp) October 5, 2025
विदाई समारोह और पार्टी के बाद, उनके सहकर्मी और कर्मचारी उन्हें एक सुंदर सजी हुई पालकी में बिठाकर ले गए, उनके साथ उनकी दो छोटी बेटियां भी थीं. बैकग्राउंड में "पालकी में होके सवार चली" गाना बजता सुनाई दिया, जिसने इस माहौल में इमोशनल टच ऐड किया. इस दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है.
जानें आईएएस अधिकारी संस्कृति जैन के बारे में
आईएएस अधिकारी संस्कृति जैन प्रशासनिक दक्षता और गहरी मानवीय संवेदनशीलता के मेल के लिए जानी जाती हैं. 14 फरवरी, 1989 को श्रीनगर में जन्मी, उनका बचपन भारत के अलग-अलग हिस्सों में बीता, क्योंकि उनके माता-पिता दोनों इंडियन एयर फोर्स में कार्यरत थे, उनके पिता एक लड़ाकू पायलट थे और उनकी मां मेडिकल कोर में थीं.
उन्होंने गोवा में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और बाद में प्रतिष्ठित एलएएमपी फेलोशिप प्राप्त की. दिलचस्प बात यह है कि सिविल सेवक बनना उनका प्रारंभिक लक्ष्य नहीं था; उन्होंने पीएचडी करने की योजना बनाई थी. हालांकि, दोस्तों के सुझाव पर, उन्होंने यूपीएससी परीक्षा दी और अपने पहले ही प्रयास में इसे पास कर लिया.
अपने दूसरे प्रयास में, उन्होंने भारतीय राजस्व सेवा (IRS) में स्थान प्राप्त किया और तीसरे प्रयास में ऑल इंडिया लेवल पर 11वीं रैंक प्राप्त कर IAS अधिकारी बनीं. 2015 बैच की अधिकारी, उन्हें मध्य प्रदेश कैडर आवंटित किया गया.
पिछले कुछ सालों में, संस्कृति जैन ने कई प्रमुख प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है, जिनमें रीवा नगर निगम आयुक्त, सतना में अपर कलेक्टर, मऊगंज में एसडीएम और अलीराजपुर व नर्मदापुरम में जिला पंचायत की सीईओ शामिल हैं.
