महिला ने फ्लाइट में बैठे-बैठे ही बना डाला फ्रेश पास्ता, वायरल Video देख लोग हैरान, बोले- ये कैसे संभव है?

फ्लाइट में एक महिला पैसेंजर ने उड़ान के दौरान खुद से पास्ता बनाते हुए एक वीडियो पोस्ट करके इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. अब वायरल हो रहे इस वीडियो में, पास्ता की शौकीन केटी ब्रूक्स को अपनी सीट पर ग्नोची (पास्ता) बनाते हुए देखा जा सकता है, जबकि विमान 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है. ब्रूक्स ने क्लिप के ऊपर लिखा, "POV: आपको हवाई जहाज का खाना पसंद नहीं है, इसलिए आप इसे खुद बनाते हैं." उन्होंने कैप्शन में आगे लिखा, "कोई और भी?"

ऐसे बनाया पास्ता

इस क्लिप में, ब्रूक्स एक छोटी प्लेट पकड़े हुए दिखाई दे रही हैं जिसमें वह अपनी उंगलियों से आटा और पानी मिलाती हैं, फिर वह आटे की एक लोई बनाने के लिए सामग्री को मिलाती हैं, जिसे वह चार अलग-अलग लंबे टुकड़ों में बेलती हैं. फिर एक कटिंग टूल से टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में काटती हैं और ग्नोची बोर्ड का उपयोग करके टुकड़ों को ग्नोची का आकार देती हैं. अंतिम शॉट में वह अपने शानदार पास्ता से भरी एक प्लेट दिखाती हैं.

वायरल वीडियो यहां देखें:

इंटरनेट पर बहस

पिछले अपडेट तक, वीडियो को 81 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका था और हज़ारों कमेंट्स आ चुके थे. कुछ लोगों को उनके इस छोटे से कुकिंग सेशन में कोई दिक्कत नहीं दिखी, जबकि कुछ ने कहा कि इससे साथी यात्रियों को परेशानी हो सकती है. एक यूज़र ने कहा, " कृपया हवाई जहाज़ में ऐसा न करें जहां लोग एक छोटे से जगह में होते हैं, हवा का संचार होता है और सबसे नज़दीकी अस्पताल घंटों की दूरी पर होता है." जबकि एक अन्य ने लिखा, "भगवान न करे कि कोई भारतीय ऐसा करे, तो कमेंट सेक्शन में हड़कंप मच जाता, ये दोहरे मापदंड हैं."

तीसरे ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "कुछ लोग व्यूज़ के लिए ऐसा करते हैं. कुछ आपको यह दिखाने के लिए करते हैं कि यह कितना आसान हो सकता है. आपने दोनों के लिए ऐसा किया. मुझे यह बहुत पसंद आया." चौथे यूजर ने लिखा, "टीएसए ने मुझे मेवों से भरा एक छोटा सा जार लाने नहीं दिया. उन्होंने कहा कि ढक्कन एक "नुकीली चीज़" है और मुझे उसे फेंकना होगा. उन्होंने आपको अपना कटर लाने की अनुमति कैसे दी??

