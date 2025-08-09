इंडिगो फ्लाइट में कारगिल हीरो का सम्मान, पायलट की अनाउंसमेंट सुन भावुक हुए यात्री

Army Hero in Flight: कभी याद करे जो जमाना…माटी के लिए मर मिट जाने वाले सैनिक हमेशा अमर हो जाते हैं. ऐसा ही एक दिल छू लेने वाला पल हाल ही में इंडिगो की एक फ्लाइट में देखने को मिला, जब कारगिल युद्ध के नायक दीप चंद सफर कर रहे थे, जैसे ही क्रू को पता चला कि उनके बीच एक वॉर हीरो मौजूद हैं, पूरा माहौल बदल गया.

पायलट का गर्व भरा ऐलान (Pilot Honours Soldier)

कैप्टन ने इंटरकॉम से घोषणा की, 'आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं. कारगिल युद्ध के हीरो, हमारे देश के रक्षक नायक दीप चंद. ऑपरेशन पराक्रम के दौरान उन्होंने अपने तीन अंग खो दिए, लेकिन उनका हौसला आज भी बुलंद है. आइए हम सब मिलकर उनके साहस और सेवा के लिए धन्यवाद करें. जय हिंद, जय भारत.' यह सुनते ही विमान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

यहां देखें वीडियो

यात्री भी हुए भावुक (Inspirational Soldier Story)

फ्लाइट में मौजूद हर यात्री की आंखों में गर्व और भावनाओं का सैलाब था. क्रू मेंबर्स ने कुछ देर के लिए सभी रेगुलर सर्विस रोक दी, ताकि पूरा सम्मान इस जांबाज को दिया जा सके. यह पल साबित करता है कि किसी सच्ची सेवा के लिए पदक नहीं, बल्कि दिल से मिला सम्मान ही काफी है.

सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Emotional Video)

@india इंस्टाग्राम पेज पर शेयर हुई इस Reel ने 18 लाख से ज्यादा व्यूज, 1.61 लाख लाइक और 500 से ज्यादा कमेंट्स बटोर लिए. लोग न सिर्फ कारगिल हीरो दीप चंद की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि इंडिगो के पायलट की भी सराहना कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, रियल लाइफ योद्धा. दूसरे ने कमेंट किया, जय हिंद.

