विज्ञापन
विशेष लिंक

इंडिगो फ्लाइट में कारगिल हीरो का सम्मान, पायलट की अनाउंसमेंट सुन भावुक हुए यात्री

इंडिगो फ्लाइट में कारगिल हीरो दीप चंद के सम्मान ने यात्रियों को गर्व और भावनाओं से भर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो हर भारतीय के दिल को छू गया.

Read Time: 2 mins
Share
इंडिगो फ्लाइट में कारगिल हीरो का सम्मान, पायलट की अनाउंसमेंट सुन भावुक हुए यात्री
आसमान में गूंजा 'जय हिंद', जब कारगिल नायक दीप चंद का हुआ खास स्वागत

Army Hero in Flight: कभी याद करे जो जमाना…माटी के लिए मर मिट जाने वाले सैनिक हमेशा अमर हो जाते हैं. ऐसा ही एक दिल छू लेने वाला पल हाल ही में इंडिगो की एक फ्लाइट में देखने को मिला, जब कारगिल युद्ध के नायक दीप चंद सफर कर रहे थे, जैसे ही क्रू को पता चला कि उनके बीच एक वॉर हीरो मौजूद हैं, पूरा माहौल बदल गया.

पायलट का गर्व भरा ऐलान (Pilot Honours Soldier)

कैप्टन ने इंटरकॉम से घोषणा की, 'आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं. कारगिल युद्ध के हीरो, हमारे देश के रक्षक नायक दीप चंद. ऑपरेशन पराक्रम के दौरान उन्होंने अपने तीन अंग खो दिए, लेकिन उनका हौसला आज भी बुलंद है. आइए हम सब मिलकर उनके साहस और सेवा के लिए धन्यवाद करें. जय हिंद, जय भारत.' यह सुनते ही विमान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

यहां देखें वीडियो

यात्री भी हुए भावुक (Inspirational Soldier Story)

फ्लाइट में मौजूद हर यात्री की आंखों में गर्व और भावनाओं का सैलाब था. क्रू मेंबर्स ने कुछ देर के लिए सभी रेगुलर सर्विस रोक दी, ताकि पूरा सम्मान इस जांबाज को दिया जा सके. यह पल साबित करता है कि किसी सच्ची सेवा के लिए पदक नहीं, बल्कि दिल से मिला सम्मान ही काफी है.

सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Emotional Video)

@india इंस्टाग्राम पेज पर शेयर हुई इस Reel ने 18 लाख से ज्यादा व्यूज, 1.61 लाख लाइक और 500 से ज्यादा कमेंट्स बटोर लिए. लोग न सिर्फ कारगिल हीरो दीप चंद की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि इंडिगो के पायलट की भी सराहना कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, रियल लाइफ योद्धा. दूसरे ने कमेंट किया, जय हिंद.

ये भी पढ़ें:- दुनिया का सबसे खतरनाक कोबरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kargil War Hero, Indigo Flight Tribute, Deep Chand Kargil, Pilot Honours Soldier, Viral Emotional Video, Real Life Warrior, Army Hero In Flight, Indigo Pilot Announcement, Deshbhakti Moment, Inspirational Soldier Story, Kargil Hero Flight, Indigo Pilot Respect, Deep Chand Story
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com