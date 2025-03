अमेरिकी मां को भारत में पसंद आई ये 10 चीजें, जो अमेरिका में नहीं मिली

American mom living in India names 10 things she wishes US had: भारत एक विविधता से भरा देश है, जहां हर कोने में एक अलग संस्कृति और जीवनशैली देखने को मिलती है. यहां की परंपराएं, व्यवस्थाएं और जीवनशैली कई विदेशी नागरिकों को प्रभावित करती हैं. हाल ही में एक अमेरिकी महिला (जो भारत में रह रही हैं) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जो भारत में उपलब्ध हैं, लेकिन अमेरिका में नहीं. उनके इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और इस पर खूब चर्चा हो रही है. इस लेख में हम उन्हीं 10 खास चीज़ों के बारे में जानेंगे, जो उन्होंने भारत में पसंद कीं और चाहती हैं कि अमेरिका में भी मौजूद हों.

घर पर मिलने वाली दूध और सब्ज़ियां

अमेरिका में ताज़ा दूध और हरी सब्ज़ियां सुपरमार्केट से खरीदनी पड़ती हैं, जबकि भारत में यह सुविधा सीधे घर पर उपलब्ध होती है. गांवों और शहरों में लोग सीधे स्थानीय किसानों से दूध और सब्ज़ियां खरीद सकते हैं.

घरेलू सहायक (मेड) की सुविधा

अमेरिका में अधिकतर लोग घर के सारे काम खुद करते हैं, जबकि भारत में घरेलू सहायक रखना आम बात है. इससे लोगों को अपने कामों में आसानी होती है और समय की बचत होती है.

मसालेदार और विविधता से भरा भारतीय भोजन

भारतीय भोजन की विविधता और स्वाद किसी को भी आकर्षित कर सकता है. अमेरिका में भारतीय खाना जरूर मिलता है, लेकिन असली देसी स्वाद की कमी महसूस होती है.

परिवार और समाज का साथ

भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली और पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ संबंध आम हैं, जबकि अमेरिका में अधिकतर लोग अकेले या छोटे परिवारों में रहते हैं. इस सामाजिक जुड़ाव की कमी वहां महसूस होती है.

त्योहारों का माहौल और रौनक

भारत में हर महीने कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है, जिससे जीवन में उत्साह बना रहता है. अमेरिका में त्योहारों की संख्या कम होती है और उनका माहौल भारत जितना भव्य नहीं होता.

सार्वजनिक परिवहन की सुविधा

भारत में ऑटो, रिक्शा, मेट्रो, लोकल ट्रेन और बसों की सुविधा अधिक सुलभ है, जबकि अमेरिका में निजी वाहन पर अधिक निर्भरता होती है.

सड़क किनारे मिलने वाला सस्ता और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड

अमेरिका में स्ट्रीट फूड महंगा होता है और उसमें भारतीय चाट-पकौड़ों जैसा स्वाद नहीं मिलता. भारत के गोलगप्पे, समोसे और चाय जैसी चीज़ें वहां बहुत याद आती हैं.

मेहमान नवाज़ी और अपनापन

भारतीय लोग बहुत मिलनसार होते हैं और अतिथियों का खुले दिल से स्वागत करते हैं. अमेरिका में यह अपनापन कम देखने को मिलता है.

बाजारों में मोलभाव करने की सुविधा

भारत में खरीदारी के दौरान मोलभाव करना संभव होता है, जिससे लोग अच्छी डील प्राप्त कर सकते हैं. अमेरिका में सभी चीज़ों की कीमत तय होती है और मोलभाव की गुंजाइश नहीं होती.

योग और आयुर्वेदिक जीवनशैली

भारत में योग और आयुर्वेदिक उपचारों को प्राथमिकता दी जाती है, जो स्वस्थ जीवन के लिए फायदेमंद हैं. अमेरिका में यह लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन अब भी इसे भारत जैसा महत्व नहीं मिला है.

भारत में रहने के बाद यह अमेरिकी मां कई ऐसी चीज़ों से परिचित हुईं, जो अमेरिका में नहीं मिलतीं. उनका वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं. कुछ लोगों ने उनकी बातों से सहमति जताई, जबकि कुछ ने अपनी राय दी कि अमेरिका में कुछ चीज़ें बेहतर भी हैं.

