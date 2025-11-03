अमेरिकी पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए फूट-फूटकर रोने लगी भारतीय महिला,लोग बोले-देश की इज्जत मिट्टी में मिलाई

Indian woman caught stealing in the US: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लाखों भारतीयों को झकझोर कर रख दिया. अमेरिका के एक सुपरमार्केट में भारतीय महिला को चोरी के आरोप में पकड़ा गया, जिसके बाद वो पुलिस के सामने रोती-बिलखती नजर आई. वीडियो में महिला हाथ जोड़कर बार-बार कहती दिखती है, 'सर, मैं पेमेंट करना भूल गई थी, प्लीज माफ कर दीजिए', लेकिन अमेरिकी अधिकारी सख्ती से जवाब देते हैं, 'हम उससे आगे हैं, यह सीरियस क्राइम है.'

रोती रही महिला, पुलिस ने नहीं सुनी कोई बात (Indian woman stealing in us)

वीडियो में देखा जा सकता है कि, स्टोर मैनेजमेंट ने महिला को पकड़कर तुरंत पुलिस को बुला लिया, जैसे ही पुलिस पहुंचती है, अधिकारी कहते हैं, 'पीछे घूमो, हम तुम्हें हथकड़ी लगाएंगे.' यह सुनकर महिला टूट जाती है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है. वह बार-बार कहती है कि वो सिर्फ 'पेमेंट करना भूल गई थी', लेकिन पुलिस उसके किसी स्पष्टीकरण पर भरोसा नहीं करती. महिला पूछती है, 'क्या मैं अपने पति को फोन कर सकती हूं?' अधिकारी सख्ती से कहते हैं, 'नहीं, पहले प्रोसीजर पूरा होगा.' यह सीन देखकर सोशल मीडिया पर लोग हैरान हैं. कोई उसे 'इमोशनल ब्लैकमेल' कह रहा है, तो कोई भारतीयों की छवि पर सवाल उठा रहा है.

विदेश में 'छोटी चोरी' भी बड़ा अपराध (Indian woman crying us store)

विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में चोरी या मामूली अपराध भी फेलोनी (गंभीर अपराध) माना जाता है, जिससे वीजा रद्द या जेल की सजा तक हो सकती है. इससे पहले भी कई भारतीय महिलाओं को चोरी के मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है, जैसे योगिनी वर्मा, जिसे न्यू जर्सी में $1000 की चोरी पर पकड़ा गया था. भारतीय दूतावास ने भी पहले चेतावनी दी थी, 'छोटा अपराध भी भविष्य को बर्बाद कर सकता है. विदेश में कानून का पालन सबसे जरूरी है.'

सोशल मीडिया पर बहस...गलती या शर्मनाक हरकत? (US mall theft video)

इस वीडियो ने एक्स (Twitter) और इंस्टाग्राम पर तहलका मचा दिया है. लोग पूछ रहे हैं, 'क्या सच में वो भूल गई थी या ये एक चाल थी?' कई यूजर्स ने लिखा, 'ऐसे लोगों की वजह से विदेशों में भारत की इमेज खराब होती है.'

