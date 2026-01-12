विज्ञापन
ताऊ को क्यों करनी पड़ी 2 शादियां? बेटी की उम्र की साली को बनाना पड़ा पत्नी, लोग कहते हैं ससुर-बहू

Viral Video : इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक वीडियो में हरियाणा के एक 'ताऊ' और उनकी दूसरी पत्नी ने उम्र के फासले, ट्रोलिंग और प्यार को लेकर ऐसी बातें कह दीं कि लोग हंस भी रहे हैं, चौंक भी रहे हैं और सोचने पर मजबूर भी हो गए हैं.

ताऊ ने मौज कर दी...इंस्टाग्राम रील ने छेड़ी मोहब्बत, लोगों ने भर-भर के किए कमेंट्स

Haryana Tau Viral Video : आपने अक्सर इंटरनेट पर फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक की दो शादियों के चर्चे सुने होंगे, लेकिन हरियाणा के इस ताऊ ने तो सोशल मीडिया का पारा ही चढ़ा दिया है. इन दिनों इंस्टाग्राम पर तहलका मचा रहे यह ताऊ एक नहीं...बल्कि दो-दो शादियां रचा चुके हैं. दो शादियों और उम्र का ऐसा फासला कि सोशल मीडिया पर लोग कह उठें, 'इसे तो सुपरहिट फिल्म का सीक्वल कहना पड़ेगा.' ट्रोलिंग और प्यार का तड़का लगा रहा यह वीडियो अब हर ज़ुबान पर है.

रील शुरू होते ही माइक, सवाल और मुस्कान, फिर ऐसा जवाब कि कमेंट सेक्शन में भूचाल आ गया. हरियाणा के एक ताऊ और उनकी दूसरी शादी का यह वीडियो सिर्फ वायरल नहीं हुआ, बल्कि लोगों की सोच, उम्र के फासले और 'प्यार निभाना' पर नई बहस छेड़ गया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर kusum_goyat_1 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया यह वीडियो इन दिनों खूब वायरल है. वीडियो में माइक पकड़े एक शख्स हरियाणा के एक बुजुर्ग व्यक्ति और उनकी दूसरी पत्नी से सवाल पूछता दिखता है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'हरियाणा के ताऊ की दो शादियां' और यहीं से शुरू हो जाती है चर्चा, तंज और ट्रोल्स की बौछार.

वीडियो में महिला कहती है कि लोग गलत कमेंट्स करते हैं, लेकिन अगर मुझे 'सेटिंग' ही करनी होती तो पहले ही कर लेती. उनके जवाब में एक बेपरवाही भी है और खुद्दारी भी. उर्दू में कहें तो, 'लोगों की ज़ुबान का क्या, दिल का सुकून ज्यादा जरूरी है.'

वहीं ताऊ जब मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि उनकी होने वाली बीवी तब खिलौनों से खेलती थी, तो वीडियो और ज्यादा चर्चा में आ जाता है.

ट्रोलिंग, कमाई और 'हमें फर्क नहीं पड़ता' (Reel wala tau Haryana)

जब उनसे पूछा गया कि लोग उन्हें 'ससुर-बहू' कहते हैं तो बुरा नहीं लगता? महिला का जवाब था, 'नहीं लगता...अच्छे कमेंट किया करो, आमदनी भी बनी रहती है.' यह बयान आज के सोशल मीडिया कल्चर पर भी सवाल खड़ा करता है, जहां ट्रोलिंग कई बार कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई का जरिया बन जाती है. यह मामला सिर्फ दो शादियों या उम्र के अंतर का नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि आज के डिजिटल दौर में रिश्तों को लेकर समाज की सोच, ट्रोलिंग और 'वायरल होने' की कीमत क्या है. प्यार, पसंद और पारिवारिक फैसलों पर सार्वजनिक राय कितनी हावी हो चुकी है. यही इस खबर का असली एंगल है. आखिर में यही कहा जा सकता है कि हर वायरल वीडियो के पीछे सिर्फ सनसनी नहीं होती, बल्कि समाज का आईना भी होता है.

