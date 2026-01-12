उत्तर भारत में 'कोल्ड टॉर्चर'! शिमला से अधिक ठंडी है दिल्ली, जान लीजिए आज कितना गिरा पारा

- उत्तर भारत में कई राज्यों में भीषण शीतलहर और घने कोहरे का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है
- दिल्ली में इस जनवरी का सबसे ठंडा दिन रहा, न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है
- राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे गिर गया, फतेहपुर में शून्य से नीचे तापमान दर्ज हुआ
उत्तर भारत में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है. राजस्थान के कुछ हिस्सों में तापमान शून्य से भी नीचे चला गया है. वहीं दिल्ली में इस साल पहली बार न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया. वहीं शिमला में सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस रहा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक भीषण ठंड जारी रहने का अनुमान है. उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भीषण शीत लहर की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है.
मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में गंभीर शीतलहर और अत्यधिक घने कोहरे की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है. इसके अलावा, सात राज्यों - हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. ताजा पूर्वानुमान रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है कि घने कोहरे का संकट अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा.
रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू मंडल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में 16 तारीख तक, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 17 तारीख तक, पश्चिमी राजस्थान में 13 तारीख तक, पूर्वी राजस्थान और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 14 तारीख तक, वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 14 जनवरी को सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.
दिल्ली में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान तीन डिग्री से नीचे
दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है. सोमवार सुबह को भी कड़ाके की ठंड महसूस की गई. हालांकि दिन में धूप खिली. शहर के कई मौसम केंद्रों पर न्यूनतम तापमान लुढ़ककर करीब तीन डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. जनवरी 2023 के बाद ये इस महीने का सबसे ठंडा दिन रहा. आईएमडी के अनुसार, 16 जनवरी 2023 को न्यूनतम तापमान गिरकर 1.4 डिग्री सेल्सियस हो गया था.
ठंड के चलते सुबह और रात में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 12 जनवरी से 14 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है. इन दिनों अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री और न्यूनतम 3 से 4 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. ठंड को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन 15 जनवरी तक नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में बच्चों के लिए छुट्टी घोषित कर दी है.
सुबह 8:30 बजे दर्ज स्टेशन-वार आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम था. पालम में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि लोधी रोड स्टेशन में तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार रिज क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
गुरुग्राम और बठिंडा में मौसम की सबसे ठंडी रात
हरियाणा के गुरुग्राम और पंजाब के बठिंडा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और दोनों ही स्थानों पर रात का तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. गुरुग्राम और बठिंडा दोनों जगह रविवार की रात इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात रही. पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा के अधिकांश स्थानों और उनकी साझा राजधानी चंडीगढ़ में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई क्षेत्रों में कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है.
अमृतसर में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस, फरीदकोट में 1.8 डिग्री सेल्सियस, गुरदासपुर में दो डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 4.2 डिग्री सेल्सियस, पटियाला में 4.3 डिग्री सेल्सियस और मनसा में 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हरियाणा में नारनौल दूसरा सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
राजस्थान में कड़ाके की सर्दी, कई जगह तापमान शून्य करीब
राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है, जहां कई जगह तापमान जमाव बिंदु तक गिर गया है. बीती रात सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार बीते चौबीस घंटे में लगभग पूरे राजस्थान में शीत लहर दर्ज की गई. कई जगह अति शीतलहर और शीत दिवस भी रहा.
तेज शीत लहर के मद्देनजर स्कूली छुट्टियों की अवधि बढ़ाई गई
राजस्थान में जारी भीषण शीत लहर को देखते हुए कई जिलों में प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं और स्कूलों के समय में भी बदलाव किया है. अधिकारियों ने अभिभावकों से कहा है कि वे बच्चों को सर्दियों के पर्याप्त कपड़े पहनाकर सुरक्षित रखें और जिले से जारी आधिकारिक घोषणाओं पर ध्यान दें. मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए शीतलहर को लेकर रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के अनुसार, 14 और 15 जनवरी के बाद ही ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.
कश्मीर में रात के तापमान में वृद्धि
कश्मीर में न्यूनतम तापमान में कुछ डिग्री की बढ़ोतरी के चलते घाटी को भीषण शीत लहर से कुछ राहत मिली है. हालांकि पारा शून्य से नीचे ही रहा. जिसके कारण डल झील और घाटी में स्थित अन्य जल निकायों के कुछ हिस्से जम गए. श्रीनगर में रविवार रात न्यूनतम तापमान शून्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, जो पिछली रात के शून्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस नीचे से अधिक है.
श्रीनगर में गुरुवार को इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई थी, जब पारा गिरकर शून्य से छह डिग्री सेल्सियस से नीचे तक पहुंच गया था. दक्षिण कश्मीर का पुलवामा शहर घाटी में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान शून्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. पहलगाम पर्यटन स्थल में न्यूनतम तापमान शून्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया.
पश्चिम बंगाल: तापमान में गिरावट के बाद पुरुलिया में पाला जमा
पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में पिछले कुछ दिन से जारी कड़ाके की ठंड के कारण खेतों और पौधों पर पाला जम गया, जो इस इलाके के लिए एक असामान्य घटना है. घास के मैदानों, भूसे के ढेरों, बांस के डंडों, लोहे के पाइप और यहां तक कि चार पहिया वाहनों पर भी पाला देखा गया, जिसके बाद इस क्षेत्र की तुलना सिक्किम और दार्जिलिंग से की जाने लगी.
एक अधिकारी ने कहा कि पुरुलिया में जो देखा गया, वह “ग्राउंड फ्रॉस्ट” है, जिसमें अनुकूल वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण सतहों पर बर्फ के जैसे कण जम जाते हैं. जिले के बेगुनकोदोर इलाके में ऐसी ही स्थिति छह साल पहले 28 दिसंबर 2019 में देखी गई थी. बुधवार से फिर ऐसा देखा जा रहा है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, पिछले सप्ताह पुरुलिया में न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे कम तापमान है और यह दार्जिलिंग के सर्दी के तापमान के लगभग बराबर है. शनिवार तक तापमान करीब चार डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा, जबकि दार्जिलिंग में यह लगभग तीन डिग्री रहा. रविवार को जिले में तापमान पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दार्जिलिंग में यह 3.6 डिग्री सेल्सियस था. जिले में लगातार कालिम्पोंग और गंगटोक की तुलना में कम तापमान दर्ज किया गया है.
