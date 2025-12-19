India vs South Africa LIVE, 5th T20I: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी कर रही भारतीय टीम को अभिषेक के रूप में पहला झटका लगा है. अभिषेक 34 रन बनाकर आउट हुए. क्रीज पर अभी संजू सैमसन और तिलक वर्मा की जोड़ी मौजूद है. संजू आज आक्रमक बल्लेबाजी कर रहे हैं. बता दें, दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. इस मुकाबले में टीम इंडिया तीन बदलाव के साथ उतर रही है. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान बताया है की शुभमन गिल निगल इंजरी की वजह से इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं इसलिए संजू सैमसन को टीम में शामिल किया गया है. अफ्रीका ने अपनी टीम में एक बदलाव किया, जिसमें तेज गेंदबाज एनरिक नोर्त्जे की जगह स्पिन ऑलराउंडर जॉर्ज लिंडे को शामिल किया गया. शुभमन गिल की जगह संजू सैमसन, हर्षित राणा की जगह जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव की जगह वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है. (SCORECARD)
Here are the LIVE Score Updates of India vs South Africa, 5th t20i straight from Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
इंडिया (प्लेइंग XI): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह
साउथ अफ्रीका (प्लेइंग XI): क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रीज़ा हेंड्रिक्स, एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन
IND vs SA Live Score: अंपायर ही चोटिल
अंपायर के पांव में चोट लगी है. रोहन पंडित मैदानी अंपायर है, जिन्हें चोट लगी है. संजू ने दमदार प्रहार किया था. फरेरा ने गेंद रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथ से छिटक कई और अंपायर के बाएं घुटने में लगी. अंपायर दर्द के कराह उठे. पहले अफ्रीकी टीम के फिजियो मैदान पर आए. अब भारतीय फिजियो भी हैं. दोनों ही अंपायर को देख रहे हैं. स्प्रे लगाया जा रहा है.
8.4 ओवर: भारत 95/1
IND vs SA Live Score: संजू के बल्ले से आया छक्का
IND vs SA Live Score: संजू सैमसन के बल्ले से दमदार छक्का आया है. संजू ने ओवर की आखिरी गेंद पर कॉउ कॉनर पर खेलकर छह रन बटोरे हैं. संजू आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं.
8.0 ओवर: भारत 85/1
IND vs SA Live Score: कोहली का महारिकॉर्ड तोड़ने से चूके अभिषेक
अगर अभिषेक 12 रन और बना लेते हैं तो वह एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक टी20 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाते. अभी यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है. कोहली ने 2016 में 1614 रन बनाए थे. जबकि अभिषेक ने इस साल 1602 रन बनाए हैं.
IND vs SA Live Score: आखिरी ओवर से 9 रन आए
IND vs SA Live Score: आखिरी ओवर से 9 रन आए हैं. क्रीज पर नए बल्लेबाज तिलक आए हैं और उन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पर चौका जड़ा. दूसरी तरफ संजू सैमसन है, जो आज अटैकिंग मोड में आए हैं. भारत अगर ऐसे ही खेलते रहा तो टीम इंडिया आज 200 का स्कोर भी छू लेगी.
7.0 ओवर: भारत 76/1
IND vs SA Live Score: भारत को लगा पहला झटका
भारत को पहला झटका लगता हुआ. अभिषेक शर्मा को जाना होगा. अंपायर ने आउट दिया था अफ्रीकी खिलाड़ियों की अपील पर. अंपायर वीरेंद्र शर्मा ने फैसला लेने में कोई देरी नहीं की. कार्बिन बॉश ने साझेदारी तोड़ी है. शॉर्ट बॉल लेग स्टंप पर. अभिषेक लाइन के अंदर रहे और गेंद की लाइन में खेलने का प्रयास किया. बॉल ग्लब्स को लगकर गई. क्विंटन डि कॉक ने रिव्यू भी नहीं किया था, लेकिन अंपायर ने तुरंत ही उंगली उठाई. बल्लेबाज ने तुरंत रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्रा एज पर दिखा कि ग्लब्स को चूमकर बॉल गई थी. अभिषेक 21 गेंदों में छह चौके और एक छक्के के दम पर 34 रन बनाकर आउट हुए.
5.4 ओवर: भारत 63/1
IND vs SA Live Score: भारत का स्कोर 50 पार
भारत का स्कोर 50 पार हुआ. अभिषेक ने ओवर की चौथी और पांचवीं गेंद पर चौका जड़ा है. जबकि ओवर की दूसरी गेंद पर संजू ने चौका जड़ा था. भारत ने इस ओवर से 15 रन बटोरे हैं. टीम इंडिया का रन रेट 11 के करीब है. अभी पावरप्ले का आखिरी ओवर बचा हुआ है. संजू की पारी शुभमन गिल पर जरूर दबाव बढ़ाएगी.
5.0 ओवर: भारत 56/0
IND vs SA Live Score: संजू सैमसन का तूफानी अंदाज
संजू सैमसन तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं. इस ओवर से 14 रन आए हैं. ओवर की पहली तीसरी और आखिरी गेंद पर चौका आया है. 4 ओवर हुए हैं. पावरप्ले के अभी दो ओवर बाकी है. भारत का रन रेट 10 का है. भारतीय सलामी जोड़ी तूफानी अंदाज में खेलती हुई.
4.0 ओवर: भारत 41/0
IND vs SA Live Score: इस ओवर से आए सिर्फ 2 रन
इस ओवर से सिर्फ दो रन आए हैं. संजू सैमसन आज खुद को साबित करना चाहेंगे. दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा हैं. अभिषेक 19 रन बना चुके हैं. भारत का रन रेट 8 से ऊपर का है. संजू आज चयनकर्ताओं को जवाब देना चाहेंगे.
3.0 ओवर: भारत 27/0
IND vs SA Live Score: 2 ओवर पूरे
दो ओवर पूरे हुए. अभिषेक ने प्रहार शुरू किया. दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर संजू ने छक्का जड़ा. लेकिन उनसे पहले अभिषेक ने आक्रमण किया. अभिषेक ने शुरू की तीन गेंदों में तीन चौके जड़े. इस ओवर से 19 रन आए हैं.
2.0 ओवर: भारत 25/0
IND vs SA Live Score: शुरू हुआ मैच
भारत की पारी शुरू हो चुकी है. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की कोशिश भारत को तेज शुरुआत दिलाने पर होगी.
Ind vs SA 5th T20I LIVE: शुभमन गिल चोटिल
कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान बताया है की शुभमन गिल निगल इंजरी की वजह से इस मुकाबले में नहीं खेल रहे है इसलिए संजू सैमसन को टीम में शामिल किया गया है
India vs South Africa 5th T20I LIVE: दोनों टीमों की प्लेइंग 11
साउथ अफ्रीका (प्लेइंग XI): क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रीज़ा हेंड्रिक्स, एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन
इंडिया (प्लेइंग XI): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह
Ind vs SA 5th T20I LIVE: इस बदलाव के साथ उतरेगा भारत
आखिरी टी20 मुकाबले में टीम इंडिया तीन बदलाव के साथ उतर रही है, शुभमन गिल की जगह संजू सैमसन, हर्षित राणा की जगह जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव की जगह वाशिंटन सुंदर को शामिल किया गया है.
Ind vs SA 5th T20I LIVE: टॉस के बाद कप्तान सूर्या का बयान
हम पहले बैटिंग करना चाहते थे. विकेट अच्छा लग रहा है और ओस नहीं होगी और हम बोर्ड पर रन बनाना चाहते हैं.
Ind vs SA 5th T20I LIVE: दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस
दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया फैसला
India vs South Africa 5th T20I LIVE: दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11
संभावित भारतीय प्लेइंग XI: शुभमन गिल, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती
संभावित अफ्रीकी प्लेइंग XI: क्विंटन डी कॉक, एडेन मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी/ओटनील बार्टमैन
Ind vs SA 5th T20I LIVE Ahmedabad Pitch Update: कुछ ऐसा रह सकता है अहमदाबाद पिच का हाल
अहमदाबाद के पिच की बात करें तो ये हमेशा से बल्लेबाजों के अनुकूल रही है, खास बात ये है की इस मैदान की आउटफील्ड तेज रहती है जिससे पॉवरप्ले में भी आसानी सेरून बनने की उम्मीद बानी रहती है और साथ ही गेंद बल्ले पर बीचोबीच आती है, जिससे टीमें बोर्ड पर बड़े स्कोर मि उम्मीद करती हैं. इस मैदान पर स्पिनर्स की तुलना में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है और नई गेंद के साथ स्विंग देखने को मिलता है जो भारतीय तेज गेंदबाजी खास तौर पर अर्शदीप सिंह के लिए बड़ा मौका बन सकता है.
India Vs South Africa LIVE SCORE: अहमदाबाद में कैसा है मौसम और कोहरे का हाल
मैच में मौसम की बात करें तो भारतीय फैंस के लिए कोई चिंता की बात नहीं है. AccuWeather के अनुसार बात करें तो मौसम साफ रहने का अनुमान है और AQI की बात करें तो वो 100 से 110 के बीच रहने का अनुमान है, यानि लखनऊ में चौथे टी20 मैच के दौरान लगभग 400 के करीब बताया गया था और उसकी तुलना में अहमदाबाद में बहुत बड़ी राहत की खबर है.
India Vs South Africa LIVE SCORE: भारतीय प्लेइंग 11 में हो सकते है ये बड़े बदलाव
आज टीम इंडिया के प्लेइंग 11 पर सबकी नजर होगी क्योंकि उपकप्तान शुभमन गिल आज के मुकाबले में खेलेंगे या नहीं ये पक्का नहीं है क्योंकि चौथे मैच में टॉस से पहले रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया की गिल पैर के अंगूठे में लगी चोट की वजह से सीरीज बाहर हो गए हैं. हालांकि संजू सैमसन के फैंस के लिए यह एक बड़ी खबर हो सकती है.
India Vs South Africa LIVE SCORE: सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगा भारत, टॉस थोड़ी देर में
नमस्ते, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत पांच मैचों की सीरीज में फिलहाल 2 - 1 से आगे है और इस आखिरी मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगा और अगर अफ्रीका आखिरी मुकाबले को जीत जाता है तो सीरीज ड्रा पर खत्म होगा.