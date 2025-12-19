India vs South Africa LIVE, 5th T20I: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी कर रही भारतीय टीम को अभिषेक के रूप में पहला झटका लगा है. अभिषेक 34 रन बनाकर आउट हुए. क्रीज पर अभी संजू सैमसन और तिलक वर्मा की जोड़ी मौजूद है. संजू आज आक्रमक बल्लेबाजी कर रहे हैं. बता दें, दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. इस मुकाबले में टीम इंडिया तीन बदलाव के साथ उतर रही है. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान बताया है की शुभमन गिल निगल इंजरी की वजह से इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं इसलिए संजू सैमसन को टीम में शामिल किया गया है. अफ्रीका ने अपनी टीम में एक बदलाव किया, जिसमें तेज गेंदबाज एनरिक नोर्त्जे की जगह स्पिन ऑलराउंडर जॉर्ज लिंडे को शामिल किया गया. शुभमन गिल की जगह संजू सैमसन, हर्षित राणा की जगह जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव की जगह वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है. (SCORECARD)

इंडिया (प्लेइंग XI): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

साउथ अफ्रीका (प्लेइंग XI): क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रीज़ा हेंड्रिक्स, एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन