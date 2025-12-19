IND vs SA: हार्दिक पंड्या ने 16 गेंदों में तूफानी अर्धशतक जड़ रचा इतिहास

Hardik Pandya Secord Fastest Half Century For India: हार्दिक पंड्या ने 16 गेंदों में तूफानी अर्धशतक जड़ इतिहास रच दिया है. हार्दिक अब भारत के तरफ से T20I में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले युवराज सिंह 17 गेंदों में अर्धशतक के बाद दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. कप्तान सूर्यकुमार यादव का बल्ले से खराब प्रदर्शन जारी रहा, लेकिन तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की जबरदस्त हाफ-सेंचुरी और संजू सैमसन के उपयोगी योगदान की बदौलत भारत ने शनिवार को यहां पांचवें और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच में 5 विकेट पर 231 रन का बड़ा स्कोर बनाया.

सैमसन, चोटिल उप-कप्तान शुभमन गिल की जगह बैटिंग की शुरुआत की और 22 गेंदों में 37 रन बनाए और अभिषेक शर्मा (21 गेंदों में 34) के साथ 63 रन की साझेदारी की. अभिषेक और बाद में सैमसन के आउट होने से भी लय कम नहीं हुई क्योंकि वर्मा (42 गेंदों में 73) अपना नैचुरल गेम खेलते रहे, जबकि सूर्यकुमार (5) ज्यादा योगदान दिए बिना आउट हो गए.

वर्मा और हार्दिक पांड्या (25 गेंदों पर 63 रन) ने चौथे विकेट के लिए 115 रन की पार्टनरशिप की और टीम को 200 रन के पार पहुंचाया. पांड्या ने 250 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से पांच चौके और इतने ही छक्के लगाए. इससे पहले, भारत ने हर्षित राणा की जगह पेसर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया, जबकि कुलदीप यादव की जगह वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया. शुभमन गिल की जगह सैमसन को शामिल किया गया.

T20I में भारत के लिए सबसे तेज फिफ्टी (गेंदों में)

12 - युवराज सिंह बनाम ENG, डरबन, 2007 WC

16 - हार्दिक पांड्या बनाम SA, अहमदाबाद, 2025*

17 - अभिषेक शर्मा बनाम ENG, वानखेड़े, 2025

18 - केएल राहुल बनाम SCO, दुबई, 2021

18 - सूर्यकुमार यादव बनाम SA, गुवाहाटी, 2022