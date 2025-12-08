स्कूल बना अखाड़ा... कीड़े वाले मिड-डे मील पर भिड़े प्रिंसिपल और रसोइया, गड्ढे में जमकर हुई 'कुश्ती'

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक दंग कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. यहां शिक्षा का एक मंदिर अचानक कुश्ती के अखाड़े में तब्दील हो गया. विवाद बच्चों के मिड डे मील में निकले कीड़ों को लेकर शुरू हुआ, जो देखते ही देखते प्रिंसिपल और रसोइए के बीच हाथापाई और फिर झाड़ियों वाले गड्ढे में कुश्ती में बदल गया. बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच कराने की बात कही है.

13 सेकंड का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा 13 सेकंड का ये वीडियो खजनी थाना क्षेत्र के उसवा बाबू उच्च माध्यमिक विद्यालय का बताया जा रहा है. मंगलवार को मिड-डे मील में कीड़े पड़े मिले थे. रसोइया गूंजा देवी ने जब बच्चों को खाना परोसा तो बच्चों ने खाना लेने से इनकार कर दिया. मौके पर मौजूद प्रिंसिपल रीता आर्या ने रसोईया से सवाल जवाब किया तो इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया. पहले हाथापाई हुई और देखते ही देखते स्कूल अखाड़े में तब्दील हो गया.

पहले बहस, फिर हुआ दंगल

बहस से शुरू हुआ मामला इतना बढ़ा कि प्रिंसिपल और रसोइया दोनों लड़ते-लड़ते स्कूल के बाहर बने एक गड्ढे में जा गिरीं. वीडियो में दोनों गड्ढे में गुत्थमगुत्था होकर लड़ते नजर आ रही हैं. एकदूसरे को पटकनी देने में लगी हैं. मौके पर मौजूद एक महिला चिल्ला रही थी- भैया छुड़ाइए!

रसोइया ने प्रिंसिपल पर लगाए आरोप

रसोईया गूंजा देवी ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल रीता आर्या हमको खराब खाना बनाने को देती हैं. उन्होंने खराब खाना बनाने से मना किया तो प्रिंसिपल ने भद्दी-भद्दी गालियां दीं और गला दबाकर मारने लगीं. रसोईया ने आगे आरोप लगाया कि प्रिंसिपल हमेशा टॉर्चर करती हैं. वह 3 साल से हैं. पहले जितने लोग आए, सबको इसी तरह परेशान करती थीं.

BSA ने जांच बिठाई, कहा- कार्रवाई होगी

वहीं, बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है. वीडियो की सत्यता की जांच कराई जा रही है कि क्या वीडियो इसी विद्यालय का है. जिस प्रिंसिपल और रसोईया के बीच विवाद हुआ है, उनसे भी आख्या मांगी गई है. इसके अलावा दो खंड शिक्षा अधिकारियों से जांच कराई जा रही है. जांच के बाद जो भी दोषी होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी.

खाने की चीजों में कीड़ों का वीडियो

खाना पकाने के लिए उपलब्ध कराए गए चावल, दलिया, आटा, सोयाबीन में कीड़ों का वीडियो भी वायरल है. प्रिंसिपल और रसोइया के बीच विवाद में नतीजा जो निकले, लेकिन इतना तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूल में बच्चों के जिंदगी के साथ किस तरह खिलवाड़ हो रहा था.