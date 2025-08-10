स्विट्ज़रलैंड में भारतीय बाइकर से मिले प्यारे अंकल, झंडा देखकर छलक उठा भावनाओं का सागर

Indian biker in Switzerland: कहते हैं, परदेस में अगर कोई अपना मिल जाए, तो खुशी दोगुनी हो जाती है. कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय बाइकर प्रतीक चतुर्वेदी के साथ, जो इन दिनों 24 देशों की विश्व यात्रा पर निकले हैं. स्विट्ज़रलैंड में उनकी मुलाकात एक भारतीय अंकल से हुई, जिनका प्यार, उत्साह और आशीर्वाद सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रहा है.

दिल छू लेने वाला पल (viral uncle biker video)

प्रतीक (जो आईटी प्रोफेशनल हैं) ने पांच महीने की छुट्टी लेकर अपने सपनों की यात्रा शुरू की है. स्विट्ज़रलैंड में रुकने के दौरान एक जिज्ञासु भारतीय अंकल उनके पास आए और बाइक व सफर के बारे में सवाल पूछने लगे. अंकल ने उत्सुकता से कहा, आप वर्ल्ड टूर पर हैं? ये सारा सामान इसी बाइक में रखा है? जब प्रतीक ने बताया कि वे 24 देशों (24 countries bike tour) की यात्रा कर रहे हैं और स्विट्ज़रलैंड उनका 16वां स्टॉप है, तो अंकल की आंखों में चमक आ गई. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं, खासकर ये झंडा देखकर. हमारी तरफ से आपको आशीर्वाद है.

यहां देखें वीडियो

झंडे में बसी भावनाएं (heartwarming biker story)

भारतीय तिरंगे को देखकर अंकल के चेहरे पर जो गर्व और अपनापन था, वह वीडियो में साफ झलक रहा था. उन्होंने प्रतीक के साथ फोटो भी खिंचवाई और विदा ली. इस पूरे पल को प्रतीक (viral biker story) ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, कैप्शन देते हुए लिखा, उनकी प्रतिक्रिया बेशकीमती थी, जिसने हमारा दिन बना दिया.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो (24 desh bike tour)

यह वीडियो अब तक 1.4 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं. कोई इसे 'वो अच्छे अंकल जिन्हें हर किसी को मिलना चाहिए' कह रहा है, तो कोई लिख रहा है, 'यही असली सपोर्ट है जो बड़ों से चाहिए.' कई लोगों ने इस मुलाकात को 'घर से दूर घर का टुकड़ा' कहा. वहीं कुछ यूजर्स ने भावुक होकर लिखा कि, अंकल ने शायद खुद जो सपना पूरा नहीं किया, वह प्रतीक में देखकर संतोष महसूस किया.

