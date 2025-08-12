विज्ञापन
पुल के ऊपर ट्रेन, नीचे सड़क खाली, कोई सिग्नल नहीं…फिर भी रुक गए बाइक सवार? वजह जान छूट जाएगी हंसी

वायरल वीडियो में बाइक सवार खाली सड़क पर भी ट्रेन के नीचे रुकते दिखे, वजह जानकर हैरान रह गए लोग. नजारा देख छूट जाएगी हंसी.

पुल के ऊपर ट्रेन, नीचे सड़क खाली, कोई सिग्नल नहीं…फिर भी रुक गए बाइक सवार? वजह जान छूट जाएगी हंसी

Bikers stop under train bridge: सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क पूरी तरह खाली है, न कोई ट्रैफिक सिग्नल और न ही पुलिस का रोकना, फिर भी बाइक सवार और गाड़ियां पुल के नीचे खड़ी हैं. ऊपर से ट्रेन गुजर रही है और सभी नीचे खामोशी से इंतजार कर रहे हैं. वीडियो को देखकर कई लोग हैरान रह गए, तो कुछ हंसते-हंसते लोटपोट हो गए. 

वजह जिसने सबको चौंका दिया (purani train ka toilet)

यह कोई अंधविश्वास या नियम तोड़ने का डर नहीं, बल्कि भारत के पुराने रेलवे सिस्टम से जुड़ी एक अनकही हकीकत है. दरअसल, भारतीय रेलवे की कई पुरानी ट्रेनों में अब भी ओपन-पिट टॉयलेट सिस्टम लगे हैं, जिनमें वेस्ट सीधे पटरियों पर गिरता है. जब ट्रेन पुल से गुजरती है, तो यह गंदगी नीचे गिरने का खतरा रहता है. अगर उस समय कोई वाहन या व्यक्ति पुल के ठीक नीचे हो, तो पूरी मुसीबत उसके ऊपर आ सकती है. इसी वजह से अनुभवी लोग ट्रेन के पूरी तरह निकलने तक रुकना ही बेहतर मानते हैं.

सोशल मीडिया पर मजेदार रिएक्शन (Indian train toilet ka reason)

इंस्टाग्राम पर @sathyashrii नाम के अकाउंट ने यह वीडियो पोस्ट किया, जिसके बाद कमेंट सेक्शन में यूजर्स के मजेदार रिएक्शन की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, डरना मत, लेकिन इस डर को मैं भी अच्छे से समझ सकता हूं. दूसरे ने कहा, 10 साल पहले तो यह आम बात थी, अब नई ट्रेनों में बायो-टॉयलेट आ गए हैं. एक अन्य यूजर ने मजाक में लिखा, ये लोग अपने यहां की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जानते हैं.

पुराना सिस्टम बनाम नया बदलाव (bikers wait under train)

हाल के वर्षों में रेलवे ने नए कोचों में बायो-टॉयलेट सिस्टम लगाया है, जिसमें वेस्ट का ट्रीटमेंट होकर गिरता है, जिससे गंदगी का खतरा कम होता है, लेकिन कई पुरानी ट्रेनों और रूट्स पर आज भी पुराना सिस्टम चल रहा है और लोग एहतियात बरतते हैं.

